Украинский боксер Беринчик победил Лобова в бою на голых кулаках

На пятый раунд против Беринчика (справа) Лобов (слева) уже не вышел Скриншот: MMA Russia / YouTube

Поединок проходил во Дворце спорта в Киеве. Беринчик сумел навязать сопернику свою инициативу, что позволило ему в третьем раунде отправить того в технический нокдаун.

В четвертой двухминутке украинский боксер снова отправил оппонента в нокдаун.

В третьем и четвертом раундах рефери дважды отсчитывал нокдаун для ирландца, после четвертого раунда бой досрочно остановили – лицо у Лобова было все в крови и он решил не выходить на пятый раунд.

После поединка украинский спортсмен опубликовал в Instagram видео с обзором боя.

"Доброе утро, друзья. Как видите, со мной все хорошо. Небольшой обзор: кулаки целы, есть небольшая гематома левой руки, также чуть скула опухла и за ухо залетело предплечье. Во втором раунде струсили вольфрам, и я почувствовал, что это кулачка. Ближе к третьему раунду почувствовал кровь и начал разбивать. Были неплохие сечки на губе и бровях. Понравилось все", – рассказал он.

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Беринчик также опубликовал фото окровавленных бинтов и боксерских шорт с подписью: "Мне все понравилось. А вам?"

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