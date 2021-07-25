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Украинский боксер Беринчик победил Лобова в бою на голых кулаках

На пятый раунд против Беринчика (справа) Лобов (слева) уже не вышел
На пятый раунд против Беринчика (справа) Лобов (слева) уже не вышел
Скриншот: MMA Russia / YouTube

Украинский боксер Денис Беринчик выиграл техническим нокаутом у ирландского бойца смешанных единоборств российского происхождения Артема Лобова в поединке на голых кулаках. Поединок транслировался на канале MMA Russia в YouTube.

Поединок проходил во Дворце спорта в Киеве. Беринчик сумел навязать сопернику свою инициативу, что позволило ему в третьем раунде отправить того в технический нокдаун.

В четвертой двухминутке украинский боксер снова отправил оппонента в нокдаун.

В третьем и четвертом раундах рефери дважды отсчитывал нокдаун для ирландца, после четвертого раунда бой досрочно остановили – лицо у Лобова было все в крови и он решил не выходить на пятый раунд.

После поединка украинский спортсмен опубликовал в Instagram видео с обзором боя.

"Доброе утро, друзья. Как видите, со мной все хорошо. Небольшой обзор: кулаки целы, есть небольшая гематома левой руки, также чуть скула опухла и за ухо залетело предплечье. Во втором раунде струсили вольфрам, и я почувствовал, что это кулачка. Ближе к третьему раунду почувствовал кровь и начал разбивать. Были неплохие сечки на губе и бровях. Понравилось все", – рассказал он.

Беринчик также опубликовал фото окровавленных бинтов и боксерских шорт с подписью: "Мне все понравилось. А вам?"

Контекст:

Уроженец Краснодона (сейчас – Сорокино) Луганской области Денис Беринчик – профессиональный боксер. Он выступает в легкой и в первой полусредней весовых категориях в боксе. В 2011 году он стал серебряным призером чемпионата мира, в 2012 году – завоевал серебро на Олимпийских играх в Лондоне. С 2018 года является действующим чемпионом по версии WBO.

Артем Лобов – уроженец Нижнего Новгорода, но с 16 лет проживает в Ирландии, где и начал спортивную карьеру. Лобов – боец смешанных боевых искусств, выступал под эгидой UFC в полулегкой и легкой весовых категориях. Также участник турниров по кулачным боям Bare Knuckle FC.

Теги: бокс, спортсмены, Денис Беринчик, Артем Лобов
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