"Как Волдеморт из Гарри Поттера": Ломаченко объяснил, почему его не вызывают на бой

Боец заявил, что болельщики сравнивают его с известным злодеем из книжной и киносаги о Гарри Поттере, имя которого боялись называть вслух.

"Я не знаю, почему меня не вызывают. Вчера я читал комментарии под моим постом, и один парень написал: "Никто не вызывает Лому, потому что сейчас он, как Волдеморт из "Гарри Поттера". Все боятся этого парня, боятся произносить его имя", – рассказал боксер.

Он отметил, что поскольку у него сейчас нет титула, для других бой с ним – "большой риск".

"Они претендуют на величие, но боятся драться со мной. Я жажду величия, но они отказываются боксировать со мной", – заявил Ломаченко.

По словам боксера, у него есть мечта стать "безоговорочным чемпионом мира", которую до сих пор не удалось осуществить и с которой он засыпает и просыпается. Его ближайшая цель на пути к этой мечте – стать чемпионом в легком весе (категория – до 61,2 кг).