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"Как Волдеморт из Гарри Поттера": Ломаченко объяснил, почему его не вызывают на бой

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Ломаченко был чемпионом мира в трех разных весовых категориях
Ломаченко был чемпионом мира в трех разных весовых категориях
Фото: EPA

Украинский боксер Василий Ломаченко, бывший чемпион мира в трех весовых категориях в интервью ESPN поделился мнением о том, почему топовые боксеры легкого веса не хотят выходить на ринг против него. Интервью было опубликовано 10 декабря.

Боец заявил, что болельщики сравнивают его с известным злодеем из книжной и киносаги о Гарри Поттере, имя которого боялись называть вслух.

"Я не знаю, почему меня не вызывают. Вчера я читал комментарии под моим постом, и один парень написал: "Никто не вызывает Лому, потому что сейчас он, как Волдеморт из "Гарри Поттера". Все боятся этого парня, боятся произносить его имя", – рассказал боксер.

Он отметил, что поскольку у него сейчас нет титула, для других бой с ним – "большой риск".

"Они претендуют на величие, но боятся драться со мной. Я жажду величия, но они отказываются боксировать со мной", – заявил Ломаченко. 

По словам боксера, у него есть мечта стать "безоговорочным чемпионом мира", которую до сих пор не удалось осуществить и с которой он засыпает и просыпается. Его ближайшая цель на пути к этой мечте – стать чемпионом в легком весе (категория – до 61,2 кг).

Контекст:

Ломаченко возглавляет рейтинг боксеров легкого веса по версии WBO.

27 июня Ломаченко победил японца Масаеси Накатани техническим нокаутом в девятом раунде. Предыдущий поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Ломаченко провел с американцем Теофимо Лопесом в октябре 2020 года. Бой продлился все 12 раундов. По единогласному решению судей победу одержал Лопес: 116:112, 119:109, 117:111. После этого он стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, WBC и IBF (первые три пояса ранее принадлежали Ломаченко).

В ночь с 11 на 12 декабря Ломаченко проведет бой против экс-чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми.

Теги: бокс, Василий Ломаченко, Гарри Поттер, чемпион мира
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