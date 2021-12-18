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Ломаченко после победы над Комми отстранили от бокса

Причины отстранения Ломаченко не указаны, но эта практика в боксе применяется не только в случае нарушений
Причины отстранения Ломаченко не указаны, но эта практика в боксе применяется не только в случае нарушений
Фото: lomachenkovasiliy / Instagram

Василию Ломаченко после победы над Ричардом Комми запретили возвращаться на ринг. Такое решение приняла комиссия по делам спорта штата Нью-Йорк, сообщается на статистическом ресурсе Boxing's Official Record Keeper.

Ломаченко в ночь с 11-го на 12 декабря победил ганского спортсмена Ричарда Комми по решению судей и получил титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

Скриншот: boxrec.com
Скриншот: boxrec.com

Комиссия отстранила и последнего соперника украинца.

Причины отстранения не указаны, но ряд спортивных сайтов отмечает, что это обычная практика после боев: ее цель – сохранить здоровье бойцов, дав им время на восстановление.

Правда, обычно ее применяют, если боксер во время поединка побывал в нокдауне или был нокаутирован, чего с Ломаченко в бою 12 декабря не случилось. Кроме этого, как свидетельствует статистика ударов соперников, только 12% ударов ганского спортсмена достигли цели. У украинца же были успешными 45% ударов.

Так, после боя британского боксера Тайсона Фьюри против американца Деонтея Уайлдера оба боксера были отстранены, так как побывали в нокдаунах, а американец, к тому же, проиграл нокаутом, отмечает "Сегодня". Британец уже свое отстранение отбыл, а Уайлдеру запрещено возвращаться на ринг до апреля следующего года.

Контекст:

Бой против Комми – второй поединок украинца в этом году. После него Ломаченко попал в скандал – многие украинцы возмутились тем, что он праздновал победу с флагом его родного города Белгорода-Днестровского, а не национальным. 

27 июня Ломаченко победил японца Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.

Предыдущий поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Ломаченко провел с американцем Теофимо Лопесом в октябре 2020 года. Бой продлился все 12 раундов. По единогласному решению судей победу одержал Лопес: 116:112, 119:109, 117:111. После этого он стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, WBC и IBF (первые три пояса ранее принадлежали Ломаченко).

Ломаченко по итогам ноября 2021 года возглавляет рейтинг боксеров легкого веса по версии WBO.

Теги: бокс, спорт, Василий Ломаченко, спортсмены, Ричард Комми
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