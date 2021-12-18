Ломаченко после победы над Комми отстранили от бокса

Причины отстранения Ломаченко не указаны, но эта практика в боксе применяется не только в случае нарушений Фото: lomachenkovasiliy / Instagram

Ломаченко в ночь с 11-го на 12 декабря победил ганского спортсмена Ричарда Комми по решению судей и получил титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

Скриншот: boxrec.com

Комиссия отстранила и последнего соперника украинца.

Причины отстранения не указаны, но ряд спортивных сайтов отмечает, что это обычная практика после боев: ее цель – сохранить здоровье бойцов, дав им время на восстановление.

Правда, обычно ее применяют, если боксер во время поединка побывал в нокдауне или был нокаутирован, чего с Ломаченко в бою 12 декабря не случилось. Кроме этого, как свидетельствует статистика ударов соперников, только 12% ударов ганского спортсмена достигли цели. У украинца же были успешными 45% ударов.

Так, после боя британского боксера Тайсона Фьюри против американца Деонтея Уайлдера оба боксера были отстранены, так как побывали в нокдаунах, а американец, к тому же, проиграл нокаутом, отмечает "Сегодня". Британец уже свое отстранение отбыл, а Уайлдеру запрещено возвращаться на ринг до апреля следующего года.