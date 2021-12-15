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"Мы хотели бы, чтобы спорт был вне политики". Беринчик прокомментировал свое предстоящее сражение с российским боксером

Боксер подчеркнул, что оккупированные территории, откуда он родом, это часть Украины
Боксер подчеркнул, что оккупированные территории, откуда он родом, – это часть Украины
Фото: K2 Promotions (Klitschko Brothers' professional boxing promotional company) / Facebook

Украинский боксер Денис Беринчик, комментируя свой предстоящий поединок с россиянином Исой Чаниевым, заявил, что хотел бы, чтобы спорт был вне политики. Об этом он сказал на пресс-конференции 14 декабря, которую транслировали на странице K2 Promotions Ukrainе в Instagram.

Во время пресс-конференции Бернинчик ответил на вопрос, не ощущает ли он давление по поводу боя с гражданином России из-за войны между РФ и Украиной.

"По поводу войны. Я из Краснодона, Луганская область. Она на моей территории идет, а не всей страны. Есть моменты, конечно. Но мы хотели бы, чтобы спорт был вне политики. Бокс – джентльменский вид спорта. Там все будет четко, красиво и грамотно, по-мужски, по-пацански", – сказал Беринчик.

Боксер подчеркнул, что оккупированные территории, откуда он родом, – это часть Украины.

"Краснодон – Украина, обязательно. Многие люди там поддерживают нашу страну и всегда поддерживали. Они заложники ситуации, в нелегком замешательстве. Большинство не решает. Политика – это огромная вещь", – сказал спортсмен.

Беринчик оценил своего соперника Чаниева и рассказал, что готовит с командой яркий и зрелищный выход.

"Чаниев – интересный соперник. Смотрел его поединок, как он одолел проспекта из Казахстана. Вырубил его наглушняк. Вам всем понравится поединок, поскольку я давно не боксировал, голоден и готов пройти всю дистанцию. Но это бокс, все может закончиться в любой момент. Лучше бокса может быть только бокс. Всем предлагаю меня смотреть, мы подготовим со своей командой яркий, зрелищный выход", – сказал боксер.

Бой Беринчика и Чаниева состоится в Броварах 18 декабря. Украинец будет защищать титул WBO International.

Контекст:

Уроженец Краснодона (сейчас – Сорокино) Луганской области Денис Беринчик – профессиональный боксер. Он выступает в легкой и в первой полусредней весовых категориях в боксе. В 2011 году он стал серебряным призером чемпионата мира, в 2012 году – завоевал серебро на Олимпийских играх в Лондоне. С 2018 года является действующим чемпионом по версии WBO.

Иса Чаниев – российский боксёр-профессионал ингушского происхождения, выступает в лёгкой весовой категории. Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии IBF. В 2016 Чаниев стал чемпионом мира по версии IBF среди молодёжи, в 2017-2019 интернациональным чемпионом по версии WBO, 2017-2019 — интерконтинентальным чемпионом по версии IBF.

Теги: Россия, бокс, Украина, спорт, Луганская область, война, Краснодон, голод, политика, Денис Беринчик
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