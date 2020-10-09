Беринчик прилетел на ринг в образе Супермена. Видео

Украинский боксер Денис Беринчик спустился на ринг на страховке, скользящей по тросу, в костюме Супермена.

Беринчик в образе Супермена прилетел на ринг Фото: k2promotionsukraine / Instagram

Украинский боксер Денис Беринчик 8 октября перед поединком с румынским боксером Виорелом Симионом появился на ринге в образе героя американских комиксов Супермена. Видеозапись появления боксера обнародована на странице компании K2 Promotions Ukraine в Instagram.

Украинский боксер перемещался над рингом на страховке, которая была прикреплена к натянутому под потолком тросу.

"Беринчик спускается на ринг для защиты титула", – говорится в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от K2 Promotions Ukraine (@k2promotionsukraine) 8 Окт 2020 в 12:26 PDT

Поединок проходил в в загородном комплексе Equides Club в селе Лесники Киевской области. Гимн Украины перед началом поединка исполнила украинская певица Jerry Heil.

По итогам поединка победу одержал Беринчик – Симион отказался от продолжения боя перед началом восьмого раунда, защитив титул интернационального чемпиона в легком весе по версии WBO.

Это не первое костюмированное появления Беринчика на ринге. В феврале 2020 года он вышел на ринг в образе персонажа комиксов Халка.