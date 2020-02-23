Беринчик вышел на ринг в образе Халка. Видео

Украинский боксер Денис Беринчик защитил титул интернационального чемпиона в легком весе по версии WBO.

22 февраля в Броварах Киевской области украинский боксер Денис Беринчик защитил титул интернационального чемпиона в легком весе по версии WBO.

На ринг он вышел в образе Халка, персонажа комиксов, сообщается в Twitter-аккаунте UkraineBoxingPRO.

Denys Berinchyk HULK Ring Entrance pic.twitter.com/kTdAupIbxS — UkraineBoxingPRO (@UkraineAtamans) February 22, 2020

Соперником Беринчика был аргентинец Эктор Эдгардо Сармиенто, информирует Sport.ua.

Бой продолжался все 12 раундов и завершился в пользу украинца общим решением судей: 117:111, 117:112, 118:110.

В октябре 2019 года Беринчик последний раз защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO в бою против мексиканца Патрицио Морено. Украинец победил единогласным решением судей.

31-летний Беринчик начал профессиональную карьеру в 2015 году. За это время украинский боксер провел 13 боев, победив в каждом из них, семь раз нокаутом.