Ломаченко снова праздновал победу в бою без украинского флага. Кличко и Стерненко вомутились

Многие комментаторы выразили резкое неодобрение по поводу его поступка. Активист Сергей Стерненко в Twitter попросил помочь Ломаченко найти на фото флаг Украины, "а то он его что-то не видит".

Сьогодні вночі громадянин України Ломаченко переміг у двобої з ганцем Коммі.



Допоможіть знайти на фото прапор України у Василя, а то я щось не бачу.

Прапор м. Білгород-Дністровський є.

А де національний? pic.twitter.com/KTbxjMYnu7 — Serhii Sternenko (@sternenko) December 12, 2021

Після перемоги над Коммі ломаченко накинув на плечі замість прапору України прапор Аккерману * . "Дякую, що не кцпський триколор"... pic.twitter.com/w4E8IaZczQ — Сергій Чуб (@Chubajs99) December 12, 2021

Боксер Ломаченко вийшов на бій в Нью Йорку проти Коммі з прапором "держави Аккерман", міста Білгород-Дністровського Одеської області, звідки він родом. А якби народився в якомусь селі де ні прапора, ні герба. Біда була би. От як ковбасить малороса від жовто блакитного. pic.twitter.com/VkZAevDaqf — Oleg Helgiv (@Helg40498291) December 12, 2021

Журналист Егор Чечеринда заявил в Facebook, что такой же флаг боксер вывесил и в своем имении в Калифорнии. "Надеюсь, украинские болельщики по достоинству оценят тоску Василия по родному Аккерману на далекой Лос-Анджелесщине, где боксер "вынужденно" проживает, скучая по родным березкам и осинам", – написал журналист.

Это уже не первый скандал из-за флага в карьере Ломаченко.

В предыдущие годы – в течение почти всех боев на профессиональном ринге, по оценке XSport, – Ломаченко был на ринге с украинской символикой. После побед на Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах Ломаченко также получал медали под флагом Украины.

Фото: EPA

Однако 26 июня 2021 года после победы над японцем Масайоши Накатани боксер вышел на церемонию оглашения победителя без флага и другой украинской символики. Во время предыдущего боя с американцем Теофимо Лопесом в 2020 году (его украинский боксер проиграл) национальной символики также замечено не было.