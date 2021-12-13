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Ломаченко снова праздновал победу в бою без украинского флага. Кличко и Стерненко вомутились

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Ломаченко праздновал победу в бою с флагом Белгород-Днестровского. Некоторые приняли его за флаг Испании
Ломаченко праздновал победу в бою с флагом Белгород-Днестровского. Некоторые приняли его за флаг Испании
Фото: lomachenkovasiliy / Instagram

Украинский боксер Василий Ломаченко праздновал победу над ганским спортсменом Ричардом Комми 11 декабря без флага Украины. Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко выразил свое возмущение по этому поводу в Twitter.

Комментируя информацию о том, что Ломаченко был без украинского флага, Владимир Кличко изложил определение патриотизма из "Википедии", согласно которому патриотизм или национальная гордость – "это чувство любви, преданности и привязанности к родине".

"Василий Ломаченко победил, поздравляю. Но представлял ли он свою страну, не использовав ее флаг? WTF", – написал боксер.

На церемонии объявления победителя Ломаченко использовал вместо флага страны флаг своего родного города Белгород-Днестровского (старое название – Аккерман). 

Некоторые фанаты не узнали флаг и писали в Instagram бренда Ломаченко, что он праздновал победу с флагом Испании.

Скриншот: lomus_official / Instagram

Многие комментаторы выразили резкое неодобрение по поводу его поступка. Активист Сергей Стерненко в Twitter попросил помочь Ломаченко найти на фото флаг Украины, "а то он его что-то не видит".

Журналист Егор Чечеринда заявил в Facebook, что такой же флаг боксер вывесил и в своем имении в Калифорнии. "Надеюсь, украинские болельщики по достоинству оценят тоску Василия по родному Аккерману на далекой Лос-Анджелесщине, где боксер "вынужденно" проживает, скучая по родным березкам и осинам", – написал журналист. 

https://www.facebook.com/checherynda/posts/4615717951841486

Это уже не первый скандал из-за флага в карьере Ломаченко. 

В предыдущие годы – в течение почти всех боев на профессиональном ринге, по оценке XSport, – Ломаченко был на ринге с украинской символикой. После побед на Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах Ломаченко также получал медали под флагом Украины.

Фото: EPA
Фото: EPA

Однако 26 июня 2021 года после победы над японцем Масайоши Накатани боксер вышел на церемонию оглашения победителя без флага и другой украинской символики. Во время предыдущего боя с американцем Теофимо Лопесом в 2020 году (его украинский боксер проиграл) национальной символики также замечено не было. 

Контекст:

Ломаченко в ночь с 11 на 12 декабря победил ганского спортсмена Ричарда Комми по решению судей и получил титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

Бой против Комми – второй поединок украинца в этом году. 27 июня Ломаченко победил японца Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.

Предыдущий поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Ломаченко провел с американцем Теофимо Лопесом в октябре 2020 года. Бой продлился все 12 раундов. По единогласному решению судей победу одержал Лопес: 116:112, 119:109, 117:111. После этого он стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, WBC и IBF (первые три пояса ранее принадлежали Ломаченко).

Ломаченко по итогам ноября 2021 года возглавляет рейтинг боксеров легкого веса по версии WBO.

Теги: Владимир Кличко, бокс, спорт, флаг, Василий Ломаченко, Белгород-Днестровский, спортсмены, Сергей Стерненко, церемония, Егор Чечеринда
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