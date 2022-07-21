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"Избежать мобилизации за $12 тыс." В Одесской области гражданин РФ организовал бизнес по переправке мужчин за границу – ГБР

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Правоохранители задержали одного из участников схемы при передаче денег
Правоохранители задержали одного из участников схемы при передаче денег
Фото: dbr.gov.ua

В Одесской области разоблачили группу из трех жителей региона, которые за деньги переправляли за границу мужчин призывного возраста. Об этом проинформировала пресс-служба Госбюро расследований.

"Организовал незаконный бизнес гражданин России. Один из участников группы подыскивал мужчин, которым предлагал избежать мобилизации за $12 тыс. За эти деньги ему делали справку военно-врачебной комиссии о непригодности к прохождению военной службы и дальнейшему снятию с воинского учета. Этот документ позволял беспрепятственно пересечь границу", – говорится в релизе. 

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что к схеме причастны сотрудники одного из территориальных центров комплектования области. 

Одного из подозреваемых сотрудники полиции и ГБР задержали во время передачи денег в обмен на документы, уточнили в полиции. Он сейчас находится в изоляторе временного содержания. 

В помещениях военкомата провели обыски. Одесская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом). 

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. В связи с военным положением выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Есть несколько исключений из этого правила – в частности, выезжать за границу могут мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: полиция, мобилизация, призыв, Одесская область, война России против Украины, ГБР
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