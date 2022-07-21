"Избежать мобилизации за $12 тыс." В Одесской области гражданин РФ организовал бизнес по переправке мужчин за границу – ГБР

"Организовал незаконный бизнес гражданин России. Один из участников группы подыскивал мужчин, которым предлагал избежать мобилизации за $12 тыс. За эти деньги ему делали справку военно-врачебной комиссии о непригодности к прохождению военной службы и дальнейшему снятию с воинского учета. Этот документ позволял беспрепятственно пересечь границу", – говорится в релизе.
В пресс-службе Нацполиции сообщили, что к схеме причастны сотрудники одного из территориальных центров комплектования области.
Одного из подозреваемых сотрудники полиции и ГБР задержали во время передачи денег в обмен на документы, уточнили в полиции. Он сейчас находится в изоляторе временного содержания.
В помещениях военкомата провели обыски. Одесская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. В связи с военным положением выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Есть несколько исключений из этого правила – в частности, выезжать за границу могут мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет.