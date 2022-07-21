Советник главы МВД Украины уволился и мобилизовался в ВСУ

Андрусив 11 июля сообщил в Telegram, что уволился из МВД Фото: Victor Andrusiv / Facebook

Об этом он сообщил в Telegram 20 июля.

"Что же, обещал детали своего увольнения: мобилизовался в ВСУ. Надо быть там, где верят и приближают нашу победу. А не там, где этого очень мало", – написал Андрусив.

Все остальное экс-советник Дениса Монастырского пообещал рассказать "после победы".

"Запомните эти два слова. Чтобы вы ни узнали, как бы это ни было противно, все после победы", – отметил Андрусив.

Он добавил в Facebook, что теперь с теми, "кому кричал: "Слава".

"Верим в победу! Верим в ВСУ", – резюмировал Андрусив.