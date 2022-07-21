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ОБЩЕСТВО

Советник главы МВД Украины уволился и мобилизовался в ВСУ

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Андрусив 11 июля сообщил в Telegram, что уволился из МВД
Андрусив 11 июля сообщил в Telegram, что уволился из МВД
Фото: Victor Andrusiv / Facebook

Исполнительный директор Украинского института будущего, экс-советник главы МВД Виктор Андрусив мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом он сообщил в Telegram 20 июля.

"Что же, обещал детали своего увольнения: мобилизовался в ВСУ. Надо быть там, где верят и приближают нашу победу. А не там, где этого очень мало", – написал Андрусив.

Все остальное экс-советник Дениса Монастырского пообещал рассказать "после победы".

"Запомните эти два слова. Чтобы вы ни узнали, как бы это ни было противно, все после победы", – отметил Андрусив.

Он добавил в Facebook, что теперь с теми, "кому кричал: "Слава".

"Верим в победу! Верим в ВСУ", – резюмировал Андрусив.

https://www.facebook.com/victor.andrusiv/posts/pfbid027gTdS4q4ojpuEcSs2ZXRYzZdZQJRadVPfSb5D52ZDUKAMPjeajoRqKdQ6o355M3el

Контекст:

Андрусив 11 июля сообщил в Telegram, что уволился из МВД. Детали обещал сообщить позже.

В конце мая он предлагал выпускать мужчин из Украины за $3–5 тыс., несмотря на военное положение в стране.

Теги: МВД, Украина, мобилизация, советник, ВСУ, война России против Украины, увольнение, Виктор Андрусив, мужчины
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