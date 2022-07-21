Советник главы МВД Украины уволился и мобилизовался в ВСУ

Об этом он сообщил в Telegram 20 июля.
"Что же, обещал детали своего увольнения: мобилизовался в ВСУ. Надо быть там, где верят и приближают нашу победу. А не там, где этого очень мало", – написал Андрусив.
Все остальное экс-советник Дениса Монастырского пообещал рассказать "после победы".
"Запомните эти два слова. Чтобы вы ни узнали, как бы это ни было противно, все после победы", – отметил Андрусив.
Он добавил в Facebook, что теперь с теми, "кому кричал: "Слава".
"Верим в победу! Верим в ВСУ", – резюмировал Андрусив.
Андрусив 11 июля сообщил в Telegram, что уволился из МВД. Детали обещал сообщить позже.
В конце мая он предлагал выпускать мужчин из Украины за $3–5 тыс., несмотря на военное положение в стране.