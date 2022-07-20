Полиция разоблачила 45 каналов незаконной переправки мужчин за границу

Полиция задержала 63 подозреваемых, среди которых иностранцы, пограничники и работники таможни.

"За каждым участником преступных "схем" были закреплены определенные обязанности: встретить "клиента", отвезти его в определенную точку сбора, переправить через границу, где их обычно встречал сообщник", – рассказали в полиции.

Злоумышленники предлагали несколько вариантов пересечения границы – пешком или на авто в обход официальных пунктов пропуска, лодкой через реку или вплавь в водолазном снаряжении – с помощью фиктивных документов, которые позволяют выезжать за границу. Стоимость услуги – от $1 тыс. до $20 тыс. с одного человека. За четыре месяца организаторы схемы получили $200 тыс.

Видео задержаний опубликовало в Facebook Министерство внутренних дел.