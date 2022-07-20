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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Полиция разоблачила 45 каналов незаконной переправки мужчин за границу

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За незаконное пересечение границы "клиенты" платили от $1 тыс. до $20 тыс.
За незаконное пересечение границы "клиенты" платили от $1 тыс. до $20 тыс.
Скриншот: МВС України / Facebook

Национальная полиция Украины разоблачила 45 каналов незаконной переправки мужчин за границу. Об этом заявила пресс-служба департамента стратегических расследований Нацполиции в Telegram.

Полиция задержала 63 подозреваемых, среди которых иностранцы, пограничники и работники таможни. 

"За каждым участником преступных "схем" были закреплены определенные обязанности: встретить "клиента", отвезти его в определенную точку сбора, переправить через границу, где их обычно встречал сообщник", – рассказали в полиции.

Злоумышленники предлагали несколько вариантов пересечения границы – пешком или на авто в обход официальных пунктов пропуска, лодкой через реку или вплавь в водолазном снаряжении – с помощью фиктивных документов, которые позволяют выезжать за границу. Стоимость услуги – от $1 тыс. до $20 тыс. с одного человека. За четыре месяца организаторы схемы получили $200 тыс.

Видео задержаний опубликовало в Facebook Министерство внутренних дел. 

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/videos/1198732850921996/

Контекст:

Президент Украины объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. В связи с военным положением выезд для украинцев в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.

Теги: Украина, полиция, граница, мобилизация, переправа, российская агрессия, война России против Украины, полиция Украины, Национальная полиция
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