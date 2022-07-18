Рада намерена расширить список лиц, освобождаемых от призыва во время мобилизации. Поправки к закону приняты в первом чтении

Родственники погибших могут быть призваны только добровольно Фото: ЕРА

Согласно поправкам, предлагаемым в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на службу военнообязанные женщины и мужчины, чьи муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка или бабушка, родной брат или сестра "погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях".

Также он распространяется на лиц, члены семьи которых погибли во время действия военного положения.

Такие лица могут быть призваны только с их согласия, указано в документе.

"За" законопроект проголосовали 298 депутатов, уточнил нардеп, ко второму чтению законопроект будет подготовлен в ускоренном режиме (за семь дней).