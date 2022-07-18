Рада намерена расширить список лиц, освобождаемых от призыва во время мобилизации. Поправки к закону приняты в первом чтении

Согласно поправкам, предлагаемым в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на службу военнообязанные женщины и мужчины, чьи муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка или бабушка, родной брат или сестра "погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях".
Также он распространяется на лиц, члены семьи которых погибли во время действия военного положения.
Такие лица могут быть призваны только с их согласия, указано в документе.
"За" законопроект проголосовали 298 депутатов, уточнил нардеп, ко второму чтению законопроект будет подготовлен в ускоренном режиме (за семь дней).
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В настоящий момент оно продлено до 23 августа 2022 года.
В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что сейчас Украину защищают 700 тыс. человек. Плановая мобилизация в стране продолжается.
4 июля в Минобороны Украины заявили, что "на данный момент" у ВСУ нет потребности в принудительной мобилизации женщин.