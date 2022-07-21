По факту уничтожения сотрудниками ГБР секретной информации открыто производство о госизмене – Офис генпрокурора

Речь, в частности, идет об уничтожении части материалов в уголовных производствах:
Также расследуется уничтожение материалом "угольного дела" нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и других производств, где фигурируют бывшие украинские чиновники, говорится в сообщении.
Уголовное производство по факту уничтожения секретных материалов открыли по трем статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 329 (потеря документов, содержащих государственную тайну), ч. 2 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение).
Сейчас прокуроры и следователи занимаются восстановлением уничтоженных носителей секретной информации – они устанавливают и истребуют экземпляры, которые хранились в других учреждениях, уточнили в ОГП.
Украинская журналистка Ирина Ромалийская 7 июля заявила, что следователи ГБР уничтожили материалы в ряде резонансных уголовных производств. Журналистка, ссылаясь на полученную от источников в правоохранительных органах внутреннюю докладную записку одного из силовых органов, утверждала, что в ночь на 24 февраля из центрального офиса ГБР в Киеве вывезли и впоследствии уничтожили тайные материалы. По ее данным, уничтожение документов санкционировал директор ГБР Алексей Сухачев.
Активист Сергей Стерненко в своем Telegram написал, что получил аналогичную информацию от источника в ГБР. По его словам, всего было уничтожено материалов по более чем 140 уголовным производствам.
В опубликованном 8 июля телеканалом "Настоящее время" расследовании Ромалийская добавила, что уничтожены и более 500 материалов негласных следственных действий – прослушки, тайные видеозаписи, слежка. Тайными материалами дела, по словам журналистки, также могут быть засекреченные приказы спецслужб, документы, изъятые в Офисе президента, правительстве и так далее.
В тот же день Ромалийская в Facebook опубликовала ответ Офиса генерального прокурора Украины на свой журналистский запрос. В документе говорится, что следователи ГБР уничтожили секретные материалы по расследованиям, касавшимся, в частности, подписания Харьковских соглашений, "угольного дела" Медведчука, дел, где фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко (изготовление военных кораблей на "Кузнице на Рыбальском", приказ о прохождении украинских кораблей через Керченский пролив).
В ГБР 13 июля заявили об информационной атаке. В связи с этим ведомство открыло уголовное производство о вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа.