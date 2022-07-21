По факту уничтожения сотрудниками ГБР секретной информации открыто производство о госизмене – Офис генпрокурора

Речь, в частности, идет об уничтожении части материалов в уголовных производствах:

о подписании Харьковских соглашений,

о причастности к расстрелам на Майдане экс-главы СБУ Александра Якименко,

о доведении украинской армии до обнищания.

Также расследуется уничтожение материалом "угольного дела" нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и других производств, где фигурируют бывшие украинские чиновники, говорится в сообщении.

Уголовное производство по факту уничтожения секретных материалов открыли по трем статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 329 (потеря документов, содержащих государственную тайну), ч. 2 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение).

Сейчас прокуроры и следователи занимаются восстановлением уничтоженных носителей секретной информации – они устанавливают и истребуют экземпляры, которые хранились в других учреждениях, уточнили в ОГП.