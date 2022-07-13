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Данилов об уничтожении ГБР секретных материалов по делам Майдана и Харьковским соглашениям: Если указание дал Сухачев – лично ответит

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В современном мире что-то скрыть невозможно, отметил Данилов
В современном мире что-то скрыть невозможно, отметил Данилов
Фото: rnbo.gov.ua

Если информация об уничтожении Государственным бюро расследований (ГБР) секретных материалов (в том числе по делам Майдана и Харьковским соглашениям) в первые дни полномасштабного вторжения России подтвердится, то виновных накажут.

В этом 12 июля в эфире "Радіо Свобода", видеозапись которого опубликована в YouTube СМИ, заверил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Наказание будет неотвратимым. Я могу сказать, что те люди, которые уничтожали эти документы… нужно будет разбираться, почему они это делали, кто им давал указание, где были уничтожены [эти документы]. Одно дело – если это было на территории Киева, когда действительно были жаркие дни (24–25 февраля)… Другое дело – если это происходило вне столицы... Поэтому нужно разбираться, кто давал указания, на основании чего все это происходило", – сказал секретарь СНБО.

Данилов отметил, что в современном мире что-то скрыть невозможно.

"Если это была Хмельницкая область – кто давал указание, на территории Хмельницкой области в то время не было никакой опасности, – подчеркнул секретарь СНБО. – Цепочка за цепочкой, все это будет разбираться. Все это будет раскладываться. Другое дело – если кого-то втягивают, они имеют понимание, что они будут нести за это ответственность. Вопрос только времени".

Данилов добавил, что если указание дал глава ГБР Алексей Сухачев, то он за это "будет лично отвечать".

Контекст:

Украинская журналистка Ирина Ромалийская 7 июля заявила в Facebook, что следователи ГБР уничтожили материалы в ряде резонансных уголовных производств. Журналистка, ссылаясь на полученную от источников в правоохранительных органах внутреннюю докладную записку одного из силовых органов, утверждала, что 24 февраля в 1.30 из центрального офиса ГБР в Киеве вывезли и впоследствии уничтожили тайные материалы. По ее данным, уничтожение материалов санкционировал директор ГБР Сухачев.

Активист Сергей Стерненко в своем Telegram написал, что получил аналогичную информацию от источника в ГБР. По его словам, всего было уничтожено материалов по более чем 140 уголовным производствам.

В опубликованном 8 июля изданием "Настоящее время" расследовании Ромалийская добавляет, что уничтожены и более 500 материалов негласных следственных действий. Чаще всего это прослушки, тайные видеозаписи, слежка. Тайными материалами дела, по словам журналистки, могут быть засекреченные приказы спецслужб, документы, изъятые в администрации президента, правительства и так далее.

В тот же день Ромалийская в Facebook опубликовала ответ Офиса генерального прокурора Украины (ОГПУ) на свой журналистский запрос. В документе подтверждается, что следователи ГБР уничтожили секретные материалы по расследованиям, касавшимся, в частности, подписания Харьковских соглашений, "угольного дела" нардепа Виктора Медведчука, дела о причастности бывшего главы СБУ Александра Якименко к расстрелам на Майдане, дела о доведении до обнищания украинской армии (подозреваемые – беглый президент Виктор Янукович, экс-начальник Генштаба Владимир Замана, экс-министры обороны Павел Лебедев и Дмитрий Саламатин); дел, где фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко (изготовление военных кораблей на "Кузнице на Рыбальском", приказ о прохождении украинских кораблей через Керченский пролив).

Теги: Россия, Украина, СНБО, Майдан, Хмельницкая область, правоохранители, расследование, Государственное бюро расследований, документы, записи, Ирина Ромалийская, Алексей Данилов, ГБР, Алексей Сухачев, Харьковские соглашения
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