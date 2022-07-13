Данилов об уничтожении ГБР секретных материалов по делам Майдана и Харьковским соглашениям: Если указание дал Сухачев – лично ответит

В этом 12 июля в эфире "Радіо Свобода", видеозапись которого опубликована в YouTube СМИ, заверил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Наказание будет неотвратимым. Я могу сказать, что те люди, которые уничтожали эти документы… нужно будет разбираться, почему они это делали, кто им давал указание, где были уничтожены [эти документы]. Одно дело – если это было на территории Киева, когда действительно были жаркие дни (24–25 февраля)… Другое дело – если это происходило вне столицы... Поэтому нужно разбираться, кто давал указания, на основании чего все это происходило", – сказал секретарь СНБО.

Данилов отметил, что в современном мире что-то скрыть невозможно.

"Если это была Хмельницкая область – кто давал указание, на территории Хмельницкой области в то время не было никакой опасности, – подчеркнул секретарь СНБО. – Цепочка за цепочкой, все это будет разбираться. Все это будет раскладываться. Другое дело – если кого-то втягивают, они имеют понимание, что они будут нести за это ответственность. Вопрос только времени".

Данилов добавил, что если указание дал глава ГБР Алексей Сухачев, то он за это "будет лично отвечать".