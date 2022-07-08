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Офис Генпрокурора официально подтвердил, что ГБР уничтожило секретные материалы по делам Майдана и Харьковским соглашениям – журналист

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ГБР все-таки уничтожило часть секретных документов по резонансным делам, подтвердили в Офисе генпрокурора
ГБР все-таки уничтожило часть секретных документов по резонансным делам, подтвердили в Офисе генпрокурора
Фото: depositphotos.com

Украинская журналистка Ирина Ромалийская 8 июля в Facebook опубликовала ответ Офиса генерального прокурора Украины (ОГПУ) на свой журналистский запрос. В документе подтверждается, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) уничтожили секретные материалы в ряде резонансных уголовных производств. Ранее в ГБР отрицали факт уничтожения данных.

"Сообщаем, что согласно информации Государственного бюро расследований, которая есть в распоряжении Офиса Генерального прокурора, отдельные материальные носители секретной информации в запрашиваемых вами уголовных производствах, процессуальное руководство в которых осуществляется прокурорами, уничтожено Управлением режимно-секретной работы и защиты информации Государственного бюро расследований", – говорится в документе.

В ответе ОГПУ на запрос Ромалийской указано также, что прокуроры в указанных уголовных производствах не давали согласия на уничтожение этих материалов.

"В настоящее время прокурорами и следователями осуществляются мероприятия, направленные на восстановление уничтоженных материальных носителей секретной информации, путем установления и истребования экземпляров, которые хранились в других учреждениях", – пишут в ОГПУ.

Ромалийская указала, что уничтожены часть материалов по расследованиям, касавшимся, в частности, подписания "Харьковских соглашений", "угольного дела" Медведчука, дела о причастности бывшего главы СБУ Якименко к расстрелам на Майдане, дела о доведении до обнищания украинской армии (подозреваемые – Янукович, Замана, Лебедев, Саламатин); дел, где фигурирует Порошенко (изготовление военных кораблей на "Кузнице на Рыбальском", назначения Семочко заместителем СВР, приказ о происхождении кораблей через Керченский пролив).

"В пресс-службе ГБР сегодня довольно грубо говорили, что я лгу и манипулирую. Но – нет. Теперь это (уничтожение материалов – "ГОРДОН".) официально подтверждает Офис Генерального прокурора Украины, отвечая на мой запрос", – пишет журналистка.

https://www.facebook.com/irina.romaliyskaya/posts/7795076493867937

Ранее в ГБР все обвинения отрицали как манипулятивные и не соответствующие действительности.

"Государственное бюро расследований сообщает, что ни одно из указанных дел не уничтожено. Все материалы сохранены, а производства расследуются в соответствии с ранее утвержденными планами и будут переданы в суд в установленные сроки. Более того, некоторые "уничтоженные", по мнению журналистов, производства уже завершены и переданы в суд за последние три месяца", – говорилось в комментарии Госбюро относительно расследования Ромалийской.

Контекст:

Ромалийская 7 июля заявила в Facebook, что следователи ГБР уничтожили материалы в ряде резонансных уголовных производств. Журналистка, ссылаясь на полученную от источников в правоохранительных органах внутреннюю докладную записку одного из силовых органов, утверждала, что 24 февраля в 1.30 из центрального офиса ГБР в Киеве вывезли и впоследствии уничтожили тайные материалы. По ее данным, уничтожение материалов санкционировал директор ГБР Алексей Сухачев.

Активист Сергей Стерненко в своем Telegram написал, что получил аналогичную информацию от источника в ГБР. По его словам, всего было уничтожено материалов по более чем 140 уголовным производствам.

В опубликованном 8 июля изданием "Настоящее время" расследовании Ромалийская добавляет, что уничтожены и более 500 материалов негласных следственных действий. Чаще всего это прослушки, тайные видеозаписи, слежка. Тайными материалами дела, по словам журналистки, могут быть засекреченные приказы спецслужб, документы, изъятые в администрации президента, правительства и так далее.

Теги: Украина, правоохранители, расследование, журналисты, спецслужбы, Государственное бюро расследований, документы, Секретные материалы, Сергей Стерненко, следователь, слежка, Настоящее время, Ирина Ромалийская, Офис генпрокурора, ГБР, Алексей Сухачев
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