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СМИ пишут, что ГБР уничтожило секретные материалы более 140 производств: от Харьковских соглашений до разгона Майдана. Бюро отрицает

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ДБР отрицает обвинения в уничтожении материалов
ДБР отрицает обвинения в уничтожении материалов
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Украинская журналистка Ирина Ромалийская 7 июля заявила в Facebook, что следователи Государственного бюро расследований уничтожили материалы в ряде резонансных уголовных производств: о подписании Харьковских соглашений, разгоне Майдана, "угольном деле" и других. В ГБР эту информацию отрицают.

Ромалийская утверждает, что получила от источников в правоохранительных органах внутреннюю докладную записку одного из силовых органов, в которой описано, как ГБР якобы уничтожало материалы производств. По ее словам, изложенную в записке информацию ей также подтвердили несколько источников.

Согласно записке, 24 февраля в 1.30 из центрального офиса ГБР в Киеве вывезли тайные материалы, среди которых секретные документы и материалы негласных следственных розыскных действий (прослушки, тайные съемки и так далее). Все это вывезли в Хмельницкий, чтобы материалы не попали в руки российских оккупантов.

25 февраля, судя по записке, в Хмельницкий приехали директор ГБР Алексей Сухачев, руководитель Главного оперативного управления ГБР Игорь Гейда и руководитель Главного следственного управления ГБР Александр Удовиченко.

Старший группы режимно-секретного подразделения Лавринович доложил, какие тайные материалы уже были уничтожены (ранее такой приказ дал Сухов устно) и попросил разрешения на уничтожение остальных, говорит Ромалийская.

"В очередную партию тайных документов входили те, которые были помечены грифом "Особой важности". Сухачев накладывает резолюцию: "Разрешаю", – отмечает журналистка.

В результате ГБР уничтожило, согласно записке, материалы по следующим производствам:

  • о "Харьковских соглашениях" (продление до 2042 года базирование российского флота в украинском Крыму);
  • о доведении украинской армии до обнищания армии (подозреваемые: экс-президент Виктор Янукович, начальник его Генштаба Владимир Замана, два его министра обороны Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев);
  • об участии бывшего главы СБУ Александра Якименко в разгоне Майдана (по данным следствия, в феврале 2014 года он отдал приказ о начале "антитеррористической операции" – так называли массовые расстрелы протестующих);
  • "угольное дело" Виктора Медведчука (покупка угля у террористов  "ЛДНР");
  • несколько дел, где фигурирует пятый президент Петр Порошенко (изготовление военных кораблей на "Кузне на Рыбальском", назначение Сергея Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки, прохождение украинских военных кораблей в 2018-м через Керченский пролив).
https://www.facebook.com/irina.romaliyskaya/posts/pfbid0JVDARQH6swCzZNJUgbPSUAVqSkM5dCn73E3mZY2BcJEnVqLVW3JLP7fEct9SuotUl

Активист Сергей Стерненко в своем Telegram написал, что получил аналогичную информацию от источника в ГБР. По его словам, всего было уничтожено материалов к более чем 140 уголовным производствам.

ГБР все обвинения отрицает. Ведомство отмечает, что "обвинения не соответствуют действительности и носят откровенно манипулятивный характер".

"Государственное бюро расследований сообщает, что ни одно из указанных дел не уничтожено. Все материалы сохранены, а производства расследуются в соответствии с ранее утвержденными планами и будут переданы в суд в установленные сроки. Более того: некоторые "уничтоженные", по мнению журналистов производства, уже завершены и переданы в суд за последние три месяца", – говорится в сообщении.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Виктор Янукович, Евромайдан, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Павел Лебедев, Александр Якименко, Владимир Замана, Сергей Стерненко, Ирина Ромалийская, Сергей Семочко, Дмитрий Саламатин, ГБР, Харьковские соглашения
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