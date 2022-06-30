ГБР направило в суд дело в отношении Януковича и начальника его охраны о незаконной переправке людей через границу и дезертирстве

Обвинительный акт по факту подстрекательства и совершения дезертирства, а также незаконной переправки лиц через государственную границу Украины направлен в суд.
По данным следствия, 23 февраля 2014 года около 1.30 Янукович совместно со своими охранниками и другими лицами незаконно переправили через госграницу Украины в Россию тремя вертолетами вооруженных сил РФ не менее 20 человек. Это произошло в окрестностях села Урзуф Донецкой области вне пункта пропуска.
"Кроме этого, установлено, что 24 февраля 2014-го Янукович решил окончательно покинуть территорию Украины и, находясь на территории одной из воинских частей Черноморского флота РФ в Гагаринском районе Севастополя, склонил начальника своей охраны Константина Кобзаря к дезертирству", – говорится в сообщении.
Военнослужащий уклонился от прохождения воинской службы и при содействии представителей силовых ведомств РФ в ночь на 24 февраля 2014 года вместе с бывшим президентом и несколькими другими лицами покинул территорию Украины уже морским судном и к месту несения службы не вернулся.
"Системная работа, направленная на сбор доказательств и привлечение к уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении участников акций протеста в 2013–2014 годах, продолжается", – добавили в ГБР.
В ноябре 2021 года следователи ГБР сообщили о подозрении Кобзарю. 1 февраля 2022 года Печерский райсуд Киева заочно арестовал Кобзаря.
Януковичу сообщили о подозрении в подстрекательстве военнослужащих Управления госохраны к дезертирству (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 408 Уголовного кодекса Украины) в феврале 2022 года. Всего в уголовном производстве четверо подозреваемых – сам Янукович, сотрудники Управления госохраны и гражданское лицо, отмечали в ГБР.
Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.
В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.