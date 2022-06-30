ГБР направило в суд дело в отношении Януковича и начальника его охраны о незаконной переправке людей через границу и дезертирстве

По данным следствия, Янукович и его охрана переправили в Россию вертолетами вооруженных сил РФ не менее 20 человек Фото: EPA

Обвинительный акт по факту подстрекательства и совершения дезертирства, а также незаконной переправки лиц через государственную границу Украины направлен в суд.

По данным следствия, 23 февраля 2014 года около 1.30 Янукович совместно со своими охранниками и другими лицами незаконно переправили через госграницу Украины в Россию тремя вертолетами вооруженных сил РФ не менее 20 человек. Это произошло в окрестностях села Урзуф Донецкой области вне пункта пропуска.

"Кроме этого, установлено, что 24 февраля 2014-го Янукович решил окончательно покинуть территорию Украины и, находясь на территории одной из воинских частей Черноморского флота РФ в Гагаринском районе Севастополя, склонил начальника своей охраны Константина Кобзаря к дезертирству", – говорится в сообщении.

Военнослужащий уклонился от прохождения воинской службы и при содействии представителей силовых ведомств РФ в ночь на 24 февраля 2014 года вместе с бывшим президентом и несколькими другими лицами покинул территорию Украины уже морским судном и к месту несения службы не вернулся.

"Системная работа, направленная на сбор доказательств и привлечение к уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении участников акций протеста в 2013–2014 годах, продолжается", – добавили в ГБР.

В ноябре 2021 года следователи ГБР сообщили о подозрении Кобзарю. 1 февраля 2022 года Печерский райсуд Киева заочно арестовал Кобзаря.

Януковичу сообщили о подозрении в подстрекательстве военнослужащих Управления госохраны к дезертирству (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 408 Уголовного кодекса Украины) в феврале 2022 года. Всего в уголовном производстве четверо подозреваемых – сам Янукович, сотрудники Управления госохраны и гражданское лицо, отмечали в ГБР.