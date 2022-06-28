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ОБЩЕСТВО

Бывшая резиденция Януковича станет природоохранной зоной

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"Межигорье" с 1935 года служит государственной резиденцией
"Межигорье" с 1935 года служит государственной резиденцией
Фото: mepr.gov.ua

На территории парка "Межигорье", где находится резиденция беглого президента Виктора Янукович, создадут парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения. Такое распоряжение согласовал Кабинет Министров, сообщило 24 июня Министерство по защите окружающей среды Украины.

"Живописное урочище у Днепра "Межигорье" с 1935 года служит государственной резиденцией. Годами места, где побывали разные государственные деятели, были недоступны для украинцев. После Революции достоинства "Межигорье" стало одним из популярных туристических мест", – говорится в сообщении.

По предварительным данным экспертов, на территории резиденции отмечается очень богатое ландшафтное разнообразие.

"Минсреды по инициативе премьер-министра начинает официальный процесс превращения правительственной резиденции "Межигорье" в государственный парк-памятник. Надеюсь, что уже в ближайшее время любимое место украинских и иностранных туристов в Киевской области станет природоохранной территорией, например, как "Феофания", "Мариинский парк" или "Голосеевский лес", – заявил министр Руслан Стрелец.

Чтобы "Межигорье" официально приобрело статус парка-памятника государственного значения, Минсреды должно завершить все юридические процедуры и подготовить соответствующий проект указа президента.

Контекст:

"Межигорье" – бывшая резиденция Виктора Януковича в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, которую он занимал с 2002 года по 2014 год. 

После бегства Януковича в Россию в июне 2014-го суд вернул земельный участок, на котором расположено "Межигорье", в госсобственность. В 2017 году после ряда судебных процессов в собственность государства перешла сама резиденция.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Виктор Янукович, Украина, Межигорье, парк, природа
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