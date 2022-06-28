Бывшая резиденция Януковича станет природоохранной зоной

"Живописное урочище у Днепра "Межигорье" с 1935 года служит государственной резиденцией. Годами места, где побывали разные государственные деятели, были недоступны для украинцев. После Революции достоинства "Межигорье" стало одним из популярных туристических мест", – говорится в сообщении.

По предварительным данным экспертов, на территории резиденции отмечается очень богатое ландшафтное разнообразие.

"Минсреды по инициативе премьер-министра начинает официальный процесс превращения правительственной резиденции "Межигорье" в государственный парк-памятник. Надеюсь, что уже в ближайшее время любимое место украинских и иностранных туристов в Киевской области станет природоохранной территорией, например, как "Феофания", "Мариинский парк" или "Голосеевский лес", – заявил министр Руслан Стрелец.

Чтобы "Межигорье" официально приобрело статус парка-памятника государственного значения, Минсреды должно завершить все юридические процедуры и подготовить соответствующий проект указа президента.