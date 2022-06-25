В отношении Януковича завершено расследование по делу о захвате государственной власти – Офис генпрокурора

"Следствием установлено, что в сентябре – октябре 2010 года бывший президент Украины при пособничестве заместителя министра юстиции Украины и других лиц захватил государственную власть путем возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года. Это привело к незаконному увеличению объема его властных полномочий, относящихся к компетенции законодательной и исполнительной власти", – говорится в сообщении.

Поскольку подозреваемые скрываются от органов досудебного расследования, следствие велось заочно.

"Стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования, после ознакомления с которыми обвинительный акт будет направлен в суд для решения вопроса о возможности рассмотрения дела при отсутствии обвиняемых (in absentia)", – говорится в сообщении.

Уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).