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В отношении Януковича завершено расследование по делу о захвате государственной власти – Офис генпрокурора

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Янукович сбежал из Украины в 2014 году
Янукович сбежал из Украины в 2014 году
Фото: EPA

Украинские правоохранители завершили следствие в отношении беглого экс-президента Украины Виктора Януковича о захвате государственной власти. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 24 июня.

"Следствием установлено, что в сентябре – октябре 2010 года бывший президент Украины при пособничестве заместителя министра юстиции Украины и других лиц захватил государственную власть путем возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года. Это привело к незаконному увеличению объема его властных полномочий, относящихся к компетенции законодательной и исполнительной власти", – говорится в сообщении.

Поскольку подозреваемые скрываются от органов досудебного расследования, следствие велось заочно.

"Стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования, после ознакомления с которыми обвинительный акт будет направлен в суд для решения вопроса о возможности рассмотрения дела при отсутствии обвиняемых (in absentia)", – говорится в сообщении.

Уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.

Кроме того, в Украине Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта, совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м и других преступлениях. 

Дело по факту узурпации власти Януковичем было открыто 8 апреля 2015 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Виктор Янукович, следствие, узурпация власти Януковичем
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