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ПОЛИТИКА

Уничтожение ГБР секретных материалов. В бюро заявили об "информационной атаке" и начали расследование

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В ГБР отрицают обвинения в уничтожении документов
В ГБР отрицают обвинения в уничтожении документов
Фото: Державне бюро розслідувань

Государственное бюро расследований назвало сообщения об уничтожении материалов секретных материалов (в том числе по делам Майдана и Харьковским соглашениям) информационной атакой. В связи с этим ведомство начало уголовное производство, сообщила пресс-служба бюро.

В бюро заявили, что во время полномасштабного вторжения РФ "некоторые деятели" занимаются расшатыванием ситуации в стране и распространяют недостоверную информацию о работе правоохранительной системы государства.

"В частности, пробуют дестабилизировать работу Государственного бюро расследований. Для этого в информационное поле вбрасывается недостоверная информация о якобы уничтожении бюро материалов общественно-резонансных уголовных производств", – говорится в сообщении.

В ГБР считают, что такие действия могут содержать признаки уголовного преступления. Поэтому следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 343 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа).

В бюро отрицают факт уничтожения документов. Также в ведомстве подчеркнули, что согласование прокуроров для уничтожения таких материалов требуется только в условиях мирного времени, в условиях военного положения этого не предусмотрено.

На уточняющий вопрос "Украинской правды", открыто ли указанное производство против журналистов, которые заявили о фактах возможного уничтожения документов, в пресс-службе ГБР ответили отрицательно.

Там отметили, что дело было открыто "против тех, кто организовал волну хейта и пытается дестабилизировать работу бюро".

Контекст:

Украинская журналистка Ирина Ромалийская 7 июля заявила, что следователи ГБР уничтожили материалы в ряде резонансных уголовных производств. Журналистка, ссылаясь на полученную от источников в правоохранительных органах внутреннюю докладную записку одного из силовых органов, утверждала, что в ночь на 24 февраля из центрального офиса ГБР в Киеве вывезли и впоследствии уничтожили тайные материалы. По ее данным, уничтожение документов санкционировал директор ГБР Алексей Сухачев.

Активист Сергей Стерненко в своем Telegram написал, что получил аналогичную информацию от источника в ГБР. По его словам, всего было уничтожено материалов по более чем 140 уголовным производствам.

В опубликованном 8 июля телеканалом "Настоящее время" расследовании Ромалийская добавила, что уничтожены и более 500 материалов негласных следственных действий – прослушки, тайные видеозаписи, слежка. Тайными материалами дела, по словам журналистки, также могут быть засекреченные приказы спецслужб, документы, изъятые в Офисе президента, правительстве и так далее.

В тот же день Ромалийская в Facebook опубликовала ответ Офиса генерального прокурора Украины на свой журналистский запрос. В документе подтверждается, что следователи ГБР уничтожили секретные материалы по расследованиям, касавшимся, в частности, подписания Харьковских соглашений, "угольного дела" нардепа Виктора Медведчука, дела о причастности бывшего главы СБУ Александра Якименко к расстрелам на Майдане, дела о доведении до обнищания украинской армии (подозреваемые – беглый президент Виктор Янукович, экс-начальник Генштаба Владимир Замана, экс-министры обороны Павел Лебедев и Дмитрий Саламатин); дел, где фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко (изготовление военных кораблей на "Кузнице на Рыбальском", приказ о прохождении украинских кораблей через Керченский пролив).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: правоохранители, расследование, документы, уголовное производство, ГБР, Харьковские соглашения
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