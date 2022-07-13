Уничтожение ГБР секретных материалов. В бюро заявили об "информационной атаке" и начали расследование

В бюро заявили, что во время полномасштабного вторжения РФ "некоторые деятели" занимаются расшатыванием ситуации в стране и распространяют недостоверную информацию о работе правоохранительной системы государства.
"В частности, пробуют дестабилизировать работу Государственного бюро расследований. Для этого в информационное поле вбрасывается недостоверная информация о якобы уничтожении бюро материалов общественно-резонансных уголовных производств", – говорится в сообщении.
В ГБР считают, что такие действия могут содержать признаки уголовного преступления. Поэтому следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 343 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа).
В бюро отрицают факт уничтожения документов. Также в ведомстве подчеркнули, что согласование прокуроров для уничтожения таких материалов требуется только в условиях мирного времени, в условиях военного положения этого не предусмотрено.
На уточняющий вопрос "Украинской правды", открыто ли указанное производство против журналистов, которые заявили о фактах возможного уничтожения документов, в пресс-службе ГБР ответили отрицательно.
Там отметили, что дело было открыто "против тех, кто организовал волну хейта и пытается дестабилизировать работу бюро".
Украинская журналистка Ирина Ромалийская 7 июля заявила, что следователи ГБР уничтожили материалы в ряде резонансных уголовных производств. Журналистка, ссылаясь на полученную от источников в правоохранительных органах внутреннюю докладную записку одного из силовых органов, утверждала, что в ночь на 24 февраля из центрального офиса ГБР в Киеве вывезли и впоследствии уничтожили тайные материалы. По ее данным, уничтожение документов санкционировал директор ГБР Алексей Сухачев.
Активист Сергей Стерненко в своем Telegram написал, что получил аналогичную информацию от источника в ГБР. По его словам, всего было уничтожено материалов по более чем 140 уголовным производствам.
В опубликованном 8 июля телеканалом "Настоящее время" расследовании Ромалийская добавила, что уничтожены и более 500 материалов негласных следственных действий – прослушки, тайные видеозаписи, слежка. Тайными материалами дела, по словам журналистки, также могут быть засекреченные приказы спецслужб, документы, изъятые в Офисе президента, правительстве и так далее.
В тот же день Ромалийская в Facebook опубликовала ответ Офиса генерального прокурора Украины на свой журналистский запрос. В документе подтверждается, что следователи ГБР уничтожили секретные материалы по расследованиям, касавшимся, в частности, подписания Харьковских соглашений, "угольного дела" нардепа Виктора Медведчука, дела о причастности бывшего главы СБУ Александра Якименко к расстрелам на Майдане, дела о доведении до обнищания украинской армии (подозреваемые – беглый президент Виктор Янукович, экс-начальник Генштаба Владимир Замана, экс-министры обороны Павел Лебедев и Дмитрий Саламатин); дел, где фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко (изготовление военных кораблей на "Кузнице на Рыбальском", приказ о прохождении украинских кораблей через Керченский пролив).