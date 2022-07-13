Уничтожение ГБР секретных материалов. В бюро заявили об "информационной атаке" и начали расследование

В бюро заявили, что во время полномасштабного вторжения РФ "некоторые деятели" занимаются расшатыванием ситуации в стране и распространяют недостоверную информацию о работе правоохранительной системы государства.

"В частности, пробуют дестабилизировать работу Государственного бюро расследований. Для этого в информационное поле вбрасывается недостоверная информация о якобы уничтожении бюро материалов общественно-резонансных уголовных производств", – говорится в сообщении.

В ГБР считают, что такие действия могут содержать признаки уголовного преступления. Поэтому следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 343 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа).

В бюро отрицают факт уничтожения документов. Также в ведомстве подчеркнули, что согласование прокуроров для уничтожения таких материалов требуется только в условиях мирного времени, в условиях военного положения этого не предусмотрено.

На уточняющий вопрос "Украинской правды", открыто ли указанное производство против журналистов, которые заявили о фактах возможного уничтожения документов, в пресс-службе ГБР ответили отрицательно.

Там отметили, что дело было открыто "против тех, кто организовал волну хейта и пытается дестабилизировать работу бюро".