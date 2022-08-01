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СБУ перехватила документы РФ о проведении псевдореферендума в Херсонской области, его дата еще не определена

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В СБУ заявили, что установили местонахождение всех предателей, причастных к организации псеводореферендума в Херсонской области
В СБУ заявили, что установили местонахождение всех предателей, причастных к организации псеводореферендума в Херсонской области
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Сотрудники Службы безопасности Украины перехватили документы российских оккупантов, регламентирующие проведение псевдореферендума в Херсонской области. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 1 августа.

По данным СБУ, за счет этого псевдореферендума оккупанты хотят легитимизировать "вхождение" части юга Украины в состав РФ. 

"Они уже разработали концепцию подготовки к фейковому референдуму и определили основные направления работы с привязками к датам. При этом финальная дата самого голосования пока не установлена. По имеющейся информации, основную роль в организации и проведении псевдореферендума захватчики планируют отдать прокремлевской организации "Волонтеры zа Россию", – сообщили в украинской спецслужбе. 

Участники этой организации под кураторством российских спецслужб должны рассредоточиться по территории оккупированного региона с целью имитации поддержки захватчиков местными жителями и создания картинки для пропагандистского телевидения РФ, говорится в релизе. 

"Для этого "активисты" планируют организовать более 140 одновременных пророссийских пикетов, более 30 из которых должны состояться в областном центре. Освещать агитационные собрания должны подконтрольные кремлю медиаресурсы и блогеры, массово перебрасываемые в регион. Кроме того, представители оккупационной администрации получили задачи от своих московских кураторов по созданию 20 "избирательных комиссий" под руководством местных коллаборантов", – сообщили в СБУ. 

Состав этих "избиркомов", по информации украинской спецслужбы, должны были утвердить до сегодняшнего дня. Неизвестно, сделали ли оккупанты это. 

"По данным Службы безопасности, для усиления электоральной поддержки захватчики предлагают раздавать продуктовые наборы и стартовые пакеты российских операторов. Однако, согласно перехваченным вражеским материалам, коллаборанты "докладывают" своим российским руководителям, что херсонцы не воспринимают идеи "присоединения", оказывают активное сопротивление и ожидают освобождения региона от агрессоров", – добавили авторы релиза. 

В СБУ заявляют, что идентифицировали и установили местонахождение всех предателей и их координаторов из РФ, причастных к организации псевдореферендума.

В рамках уголовного производства за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/1734943520186043/

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали часть Херсонской области и, по данным украинской разведки, планируют провести "референдум" для "легализации" оккупационных администраций. В Совете национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий (не только Херсонской области) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом. 

В апреле СМИ называли датой проведения псевдореферендумов середину мая. Но "голосования" не было. Источники "Медузы" в администрации российского президента не исключали, что "референдумы" перенесут – их якобы изначально планировали на апрель, но уже переносили из-за неудач российской армии на фронте. В июле "Настоящее время" сообщало, что представители херсонской и запорожской оккупационных "администраций" Кирилл Стремоусов и Владимир Рогов заявляли о возможности проведения псевдореферендумов 11 сентября. 

В Кремле заявляли в начале июня, что "вряд ли можно говорить о проведении референдумов в условиях, когда безопасность полностью не обеспечена", но открещивались от ответственности за них.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Херсон, референдум, Херсонская область, спецслужбы, Кирилл Стремоусов, коллаборационизм
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