Оккупанты утром из минометов открыли огонь по трем общинам в Сумской области – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"Ситуация по состоянию на 10.00… Ночь в Сумской области была тихой. А утро снова началось с минометных обстрелов. Трижды за утро россияне открыли огонь по Эсманьской, Середино-Будской и Юнаковской общинам", – написал руководитель ОВА.
Живицкий отметил, что все обстрелы начались около 7.00.
Всего было 14 прилетов, добавил руководитель Сумской ОВА.
"Без жертв и разрушений", – резюмировал Живицкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.
По данным Генштаба ВСУ на 28 июля, с начала месяца оккупанты осуществили 151 обстрел Сумской области с российской территории.