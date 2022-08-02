Оккупанты утром из минометов открыли огонь по трем общинам в Сумской области – ОВА

Всего было 14 прилетов, отметил руководитель Сумской ОВА Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Ситуация по состоянию на 10.00… Ночь в Сумской области была тихой. А утро снова началось с минометных обстрелов. Трижды за утро россияне открыли огонь по Эсманьской, Середино-Будской и Юнаковской общинам", – написал руководитель ОВА.

Живицкий отметил, что все обстрелы начались около 7.00.

Всего было 14 прилетов, добавил руководитель Сумской ОВА.

"Без жертв и разрушений", – резюмировал Живицкий.

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