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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты утром из минометов открыли огонь по трем общинам в Сумской области – ОВА

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Всего было 14 прилетов, отметил руководитель Сумской ОВА
Всего было 14 прилетов, отметил руководитель Сумской ОВА
Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска утром 2 августа обстреляли территорию трех общин в Сумской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Ситуация по состоянию на 10.00… Ночь в Сумской области была тихой. А утро снова началось с минометных обстрелов. Трижды за утро россияне открыли огонь по Эсманьской, Середино-Будской и Юнаковской общинам", – написал руководитель ОВА.

Живицкий отметил, что все обстрелы начались около 7.00.

Всего было 14 прилетов, добавил руководитель Сумской ОВА.

"Без жертв и разрушений", – резюмировал Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

По данным Генштаба ВСУ на 28 июля, с начала месяца оккупанты осуществили 151 обстрел Сумской области с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, разрушения, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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