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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 2 августа шесть раз обстреляли Сумскую область, зафиксировано 62 прилета – глава ОВА

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Живицкий сообщил, что разрушений и пострадавших не было
Живицкий сообщил, что разрушений и пострадавших не было
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупанты 2 августа вновь обстреливали приграничные общины Сумской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Facebook.

Он отметил, что оккупанты совершили шесть обстрелов, зафиксировано 62 прилета.

"Эсманская община: после 16.00 были артиллерийский и минометный обстрелы в разных населенных пунктах общины. Продолжился артобстрел и после 18.00. Хотинская община: минометный обстрел после 20.00 – 10 прилетов. По Середино-Будской общине враг бил из гранатометов, около 20.00 – 10 прилетов", – написал глава ОВА.

Во всех указанных случаях пострадавших и разрушений не было.

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Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сумская область, обстрелы, война России против Украины, Дмитрий Живицкий
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