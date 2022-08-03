Оккупанты 2 августа шесть раз обстреляли Сумскую область, зафиксировано 62 прилета – глава ОВА

Он отметил, что оккупанты совершили шесть обстрелов, зафиксировано 62 прилета.
"Эсманская община: после 16.00 были артиллерийский и минометный обстрелы в разных населенных пунктах общины. Продолжился артобстрел и после 18.00. Хотинская община: минометный обстрел после 20.00 – 10 прилетов. По Середино-Будской общине враг бил из гранатометов, около 20.00 – 10 прилетов", – написал глава ОВА.
Во всех указанных случаях пострадавших и разрушений не было.
Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.