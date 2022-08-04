Оккупанты разбомбили офис "Вільного радіо" в Бахмуте

В результате обстрела здание, где был офис радиостанции, превратилось "в груду камней" Фото: freeradio.com.ua

По информации журналистов, в результате обстрела офиса никто не пострадал, но само здание "превратилось в груду камней".

"Удар был настолько мощный, что в офисе площадью около 100 м² и в помещениях рядом больше нет стен. А тонны бетона и кирпича разбросало на десятки метров", – говорится в новости.

"Вільне радіо" предполагает, что российские войска сознательно целились по гражданскому объекту. В пабликах боевиков в Telegram пишут о том, что в этом здании находились офис радио, кафе, СТО и отделение почты.

По версии оккупантов, там расположились "представители националистического батальона "Айдар". Так российские военные регулярно оправдывают обстрелы гражданских объектов – в тех случаях, когда берут за них ответственность.

Скриншот: freeradio.com.ua

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