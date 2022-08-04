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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты разбомбили офис "Вільного радіо" в Бахмуте

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В результате обстрела здание, где был офис радиостанции, превратилось "в груду камней"
В результате обстрела здание, где был офис радиостанции, превратилось "в груду камней"
Фото: freeradio.com.ua

Утром 3 августа российские военные в очередной раз обстреляли Бахмут Донецкой области. Под прицелом оказался, в частности, офис "Вільного радіо", сообщили на сайте радиостанции.

По информации журналистов, в результате обстрела офиса никто не пострадал, но само здание "превратилось в груду камней".

"Удар был настолько мощный, что в офисе площадью около 100 м² и в помещениях рядом больше нет стен. А тонны бетона и кирпича разбросало на десятки метров", – говорится в новости. 

"Вільне радіо" предполагает, что российские войска сознательно целились по гражданскому объекту. В пабликах боевиков в Telegram пишут о том, что в этом здании находились офис радио, кафе, СТО и отделение почты.

По версии оккупантов, там расположились "представители националистического батальона "Айдар". Так российские военные регулярно оправдывают обстрелы гражданских объектов – в тех случаях, когда берут за них ответственность. 

Скриншот: freeradio.com.ua
Скриншот: freeradio.com.ua

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

"Вільне радіо" вещает на востоке Украины с 2018 года, сообщается на его сайте.

Теги: СМИ, Донецкая область, радио, журналисты, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, разрушения
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