"Это на нас не работает. Мы держимся и всех их уничтожим". Ким назвал нарративы, с помощью которых РФ хочет манипулировать украинцами

Ким отметил, что 3 августа оккупанты снова обстреляли Николаев и общины области – попали в конно-спортивную школу и супермаркет. Он отметил, что "к счастью, не было прямого попадания в многоэтажку, находящуюся в нескольких метрах".
Глава ОВА заявил, что россияне не только обстреливают города и села, но и продуцируют нарративы, с помощью которых хотят манипулировать украинцами. Первый из них гласит, что украинская власть якобы "не работает". Второй – "катастрофа, Николаев уничтожают, давайте садиться договариваться с русскими".
Третьим способом манипуляции Ким назвал жестокость, с которой они обстреливают больницы и остановки общественного транспорта.
"Мы все это понимаем, это на нас не работает. Ни на власть, ни на людей. Мы держимся и всех их уничтожим. Это делается для того, чтобы мы начали их еще больше ненавидеть. Мы и так это делаем, но адресно. Наказание понесут те, кто отдает приказ и нажимает кнопку. А те, кто сидит в окопах, – сдавайтесь. Мы вас поменяем на своих", – призвал глава областной администрации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась, после того как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
31 июля мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о массированном обстреле областного центра, который был, "возможно, сильнейшим за все время". В результате атаки погибли украинский бизнесмен, гендиректор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена Раиса.
По информации Сенкевича на 1 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве было повреждено около 500 многоэтажек и 680 частных домов.