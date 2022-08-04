"Это на нас не работает. Мы держимся и всех их уничтожим". Ким назвал нарративы, с помощью которых РФ хочет манипулировать украинцами

Ким: Это делается для того, чтобы мы начали их еще больше ненавидеть. Мы и так это делаем, но адресно Фото: kimkimvitalii / Instagram

Ким отметил, что 3 августа оккупанты снова обстреляли Николаев и общины области – попали в конно-спортивную школу и супермаркет. Он отметил, что "к счастью, не было прямого попадания в многоэтажку, находящуюся в нескольких метрах".

Глава ОВА заявил, что россияне не только обстреливают города и села, но и продуцируют нарративы, с помощью которых хотят манипулировать украинцами. Первый из них гласит, что украинская власть якобы "не работает". Второй – "катастрофа, Николаев уничтожают, давайте садиться договариваться с русскими".

Третьим способом манипуляции Ким назвал жестокость, с которой они обстреливают больницы и остановки общественного транспорта.

"Мы все это понимаем, это на нас не работает. Ни на власть, ни на людей. Мы держимся и всех их уничтожим. Это делается для того, чтобы мы начали их еще больше ненавидеть. Мы и так это делаем, но адресно. Наказание понесут те, кто отдает приказ и нажимает кнопку. А те, кто сидит в окопах, – сдавайтесь. Мы вас поменяем на своих", – призвал глава областной администрации.

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