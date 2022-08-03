Кулеба: В Украине Путин воюет ракетами, а в Европе – ценами на газ, инфляцией и пропагандой

Кулеба отметил, что украинские послы в иностранных государствах в августе не будут идти на каникулы.
"Задача перед послами и другими дипломатическими работниками стоит очень четкая – даже, условно говоря, на пляже европейские дипломаты и чиновники, включая чиновников Еврокомиссии, должны заниматься противодействием российской агрессии в Европе. Война не только против нас – это также война против Европы, просто в Украине Путин воюет ракетами, а в Европе – ценами на газ, инфляцией и пропагандой. Поэтому все послы должны знать, где кто отдыхает, и в случае необходимости дозвониться или достучаться до партнеров, даже если телефон будет выключен", – сказал он.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада, а также Евросоюз ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Седьмой пакет санкций ЕС – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,8 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,6 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.