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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: В Украине Путин воюет ракетами, а в Европе – ценами на газ, инфляцией и пропагандой

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Кулеба: Война не только против нас это также война против Европы
Кулеба: Война не только против нас – это также война против Европы
Фото: EPA

Россия ведет войну не только против Украины, но и против Европы, только другими методами. Об этом в интервью агентству "Укринформ", которое вышло 3 августа, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба отметил, что украинские послы в иностранных государствах в августе не будут идти на каникулы.

"Задача перед послами и другими дипломатическими работниками стоит очень четкая – даже, условно говоря, на пляже европейские дипломаты и чиновники, включая чиновников Еврокомиссии, должны заниматься противодействием российской агрессии в Европе. Война не только против нас – это также война против Европы, просто в Украине Путин воюет ракетами, а в Европе – ценами на газ, инфляцией и пропагандой. Поэтому все послы должны знать, где кто отдыхает, и в случае необходимости дозвониться или достучаться до партнеров, даже если телефон будет выключен", – сказал он.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада, а также Евросоюз ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Седьмой пакет санкций ЕС – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,8 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,6 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, инфляция, газ, пропаганда, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Евросоюз
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