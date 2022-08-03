Кулеба: В Украине Путин воюет ракетами, а в Европе – ценами на газ, инфляцией и пропагандой

Кулеба: Война не только против нас – это также война против Европы Фото: EPA

Кулеба отметил, что украинские послы в иностранных государствах в августе не будут идти на каникулы.

"Задача перед послами и другими дипломатическими работниками стоит очень четкая – даже, условно говоря, на пляже европейские дипломаты и чиновники, включая чиновников Еврокомиссии, должны заниматься противодействием российской агрессии в Европе. Война не только против нас – это также война против Европы, просто в Украине Путин воюет ракетами, а в Европе – ценами на газ, инфляцией и пропагандой. Поэтому все послы должны знать, где кто отдыхает, и в случае необходимости дозвониться или достучаться до партнеров, даже если телефон будет выключен", – сказал он.