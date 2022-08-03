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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС полностью вышла из-под контроля – глава МАГАТЭ

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Глава МАГАТЭ настаивает на необходимости срочной проверки безопасности на Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ настаивает на необходимости срочной проверки безопасности на Запорожской АЭС
Фото: ЕРА

Ситуация на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, которую Россия захватила в первые недели полномасштабного вторжения в Украину, с каждым днем становится все более опасной. Об этом генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в интервью Associated Press.

По его данным, на станции "были нарушены все принципы ядерной безопасности" и она "полностью вышла из-под контроля".

Гросси сказал, что существует парадоксальная ситуация, когда АЭС контролируется Россией, но украинский персонал продолжает осуществлять все операции. В МАГАТЭ считают, что это приводит к "неизбежным моментам трений и предполагаемого насилия", пишет АР.

Глава МАГАТЭ настаивает на необходимости срочной проверки безопасности на станции. Но для этого ему и его команде нужна защита, чтобы добраться до АЭС, и сотрудничество РФ и Украины, заявил он в интервью.

По его мнению, опыт подобных миссий МАГАТЭ на Чернобыльскую АЭС в конце апреля показал, что она может быть "очень эффективной" и будет способствовать "предотвращению ядерной катастрофы".

Контекст:

МАГАТЭ за время полномасштабной войны в Украине провело три миссии на украинские АЭС: одну на Пивденноукраинскую и две на Чернобыльскую атомные станции.

Гросси неоднократно заявлял о необходимости отправить миссию на ЗАЭС, которую с начала марта временно контролирует Россия"для проведения важных мероприятий в области ядерной безопасности и предоставления гарантий защиты на этом объекте".

Госинспекция ядерного регулирования Украины считает, что такой визит следует отложить до освобождения станции от оккупантов. В инспекции также заявляли, что МАГАТЭ "своим бездействием и неоднозначной позицией не только способствует дальнейшей эскалации ситуации с оккупацией ЗАЭС, но и ретранслирует тезисы кремлевской пропаганды".

В "Энергоатоме" также заявляли, что таким визитом Гросси легитимизирует пребывание российских оккупантов на ЗАЭС.

МАГАТЭ уже несколько заявляло о сбое дистанционного соединения со своими системами наблюдения за соблюдением гарантий, установленными на ЗАЭС. Гросси подчеркивал, что это усиливает необходимость срочной миссии.

Теги: ядерная энергетика, Чернобыльская АЭС, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, Энергодар, Рафаэль Гросси
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