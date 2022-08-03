Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС полностью вышла из-под контроля – глава МАГАТЭ

По его данным, на станции "были нарушены все принципы ядерной безопасности" и она "полностью вышла из-под контроля".

Гросси сказал, что существует парадоксальная ситуация, когда АЭС контролируется Россией, но украинский персонал продолжает осуществлять все операции. В МАГАТЭ считают, что это приводит к "неизбежным моментам трений и предполагаемого насилия", пишет АР.

Глава МАГАТЭ настаивает на необходимости срочной проверки безопасности на станции. Но для этого ему и его команде нужна защита, чтобы добраться до АЭС, и сотрудничество РФ и Украины, заявил он в интервью.

По его мнению, опыт подобных миссий МАГАТЭ на Чернобыльскую АЭС в конце апреля показал, что она может быть "очень эффективной" и будет способствовать "предотвращению ядерной катастрофы".