Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС полностью вышла из-под контроля – глава МАГАТЭ

По его данным, на станции "были нарушены все принципы ядерной безопасности" и она "полностью вышла из-под контроля".
Гросси сказал, что существует парадоксальная ситуация, когда АЭС контролируется Россией, но украинский персонал продолжает осуществлять все операции. В МАГАТЭ считают, что это приводит к "неизбежным моментам трений и предполагаемого насилия", пишет АР.
Глава МАГАТЭ настаивает на необходимости срочной проверки безопасности на станции. Но для этого ему и его команде нужна защита, чтобы добраться до АЭС, и сотрудничество РФ и Украины, заявил он в интервью.
По его мнению, опыт подобных миссий МАГАТЭ на Чернобыльскую АЭС в конце апреля показал, что она может быть "очень эффективной" и будет способствовать "предотвращению ядерной катастрофы".
МАГАТЭ за время полномасштабной войны в Украине провело три миссии на украинские АЭС: одну на Пивденноукраинскую и две на Чернобыльскую атомные станции.
Гросси неоднократно заявлял о необходимости отправить миссию на ЗАЭС, которую с начала марта временно контролирует Россия, "для проведения важных мероприятий в области ядерной безопасности и предоставления гарантий защиты на этом объекте".
Госинспекция ядерного регулирования Украины считает, что такой визит следует отложить до освобождения станции от оккупантов. В инспекции также заявляли, что МАГАТЭ "своим бездействием и неоднозначной позицией не только способствует дальнейшей эскалации ситуации с оккупацией ЗАЭС, но и ретранслирует тезисы кремлевской пропаганды".
В "Энергоатоме" также заявляли, что таким визитом Гросси легитимизирует пребывание российских оккупантов на ЗАЭС.
МАГАТЭ уже несколько заявляло о сбое дистанционного соединения со своими системами наблюдения за соблюдением гарантий, установленными на ЗАЭС. Гросси подчеркивал, что это усиливает необходимость срочной миссии.