Подоляк раскритиковал реакцию МАГАТЭ на ситуацию на ЗАЭС: Эта система мировой безопасности действительно не работает – давайте новую

Комментарий по этому поводу он опубликовал в Twitter 1 августа.

"Россия захватывает крупнейшую АЭС Европы, берет в заложники работников и обстреливает оттуда мирные города, чтобы Украина не могла бить в ответ. Под угрозой пол-Европы. Хорошо, что МАГАТЭ реагирует хотя бы после первой полосы в The New York Times. Эта система мировой безопасности действительно не работает – давайте новую", – написал Подоляк.

* захоплює найбільшу АЕС Європи, бере в заручники працівників та обстрілює звідти мирні міста, щоб * не могла бити у відповідь. Під загрозою пів-Європи. Добре, що @iaeaorg реагує хоча б після першої шпальти @nytimes. Ця система світової безпеки справді не працює – давайте нову. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 1, 2022

The New York Times 1 августа опубликовало материал под заголовком "Прикрываясь ядерными реакторами, россияне обстреливают украинцев ракетами". В публикации отмечается, что Россия фактически превратила крупнейшую в Европе АЭС в свою крепость, "загнав в угол" украинские силы и терроризируя местных жителей, которые боятся как обстрелов, так и радиации.

На открытии конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия 1 августа гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подчеркнул, что с начала полномасштабной войны в Украине были попраны все семь принципов ядерной безопасности, которые никогда не следует нарушать, сообщается на сайте ООН.

Гросси также в очередной раз заявил о желании посетить Запорожскую АЭС. "Мы готовы к работе. Мы надеемся, что сможем приехать в Запорожскую область, потому что если там что-то случится, виноваты будем только мы сами. Не катастрофы, не землетрясения, не цунами. В этом будет виновато наше собственное бездействие", – сказал он.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил на конференции, что человечеству остался "всего один просчет до ядерного уничтожения".