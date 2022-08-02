Подоляк раскритиковал реакцию МАГАТЭ на ситуацию на ЗАЭС: Эта система мировой безопасности действительно не работает – давайте новую

Комментарий по этому поводу он опубликовал в Twitter 1 августа.
"Россия захватывает крупнейшую АЭС Европы, берет в заложники работников и обстреливает оттуда мирные города, чтобы Украина не могла бить в ответ. Под угрозой пол-Европы. Хорошо, что МАГАТЭ реагирует хотя бы после первой полосы в The New York Times. Эта система мировой безопасности действительно не работает – давайте новую", – написал Подоляк.
* захоплює найбільшу АЕС Європи, бере в заручники працівників та обстрілює звідти мирні міста, щоб * не могла бити у відповідь. Під загрозою пів-Європи. Добре, що @iaeaorg реагує хоча б після першої шпальти @nytimes. Ця система світової безпеки справді не працює – давайте нову.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 1, 2022
The New York Times 1 августа опубликовало материал под заголовком "Прикрываясь ядерными реакторами, россияне обстреливают украинцев ракетами". В публикации отмечается, что Россия фактически превратила крупнейшую в Европе АЭС в свою крепость, "загнав в угол" украинские силы и терроризируя местных жителей, которые боятся как обстрелов, так и радиации.
На открытии конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия 1 августа гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подчеркнул, что с начала полномасштабной войны в Украине были попраны все семь принципов ядерной безопасности, которые никогда не следует нарушать, сообщается на сайте ООН.
Гросси также в очередной раз заявил о желании посетить Запорожскую АЭС. "Мы готовы к работе. Мы надеемся, что сможем приехать в Запорожскую область, потому что если там что-то случится, виноваты будем только мы сами. Не катастрофы, не землетрясения, не цунами. В этом будет виновато наше собственное бездействие", – сказал он.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил на конференции, что человечеству остался "всего один просчет до ядерного уничтожения".
МАГАТЭ за время полномасштабной войны в Украине провело три миссии на украинские АЭС: одну на Пивденноукраинскую и две на Чернобыльскую атомные станции.
Гросси неоднократно заявлял о необходимости отправить миссию на ЗАЭС, которую с начала марта временно контролирует Россия, "для проведения важных мероприятий в области ядерной безопасности и предоставления гарантий защиты на этом объекте".
Госинспекция ядерного регулирования Украины считает, что такой визит следует отложить до освобождения станции от оккупантов. В инспекции также заявляли, что МАГАТЭ "своим бездействием и неоднозначной позицией не только способствует дальнейшей эскалации ситуации с оккупацией ЗАЭС, но и ретранслирует тезисы кремлевской пропаганды".
В "Энергоатоме" также заявляли, что таким визитом Гросси легитимизирует пребывание российских оккупантов на ЗАЭС.
МАГАТЭ уже несколько заявляло о сбое дистанционного соединения со своими системами наблюдения за соблюдением гарантий, установленными на ЗАЭС. Гросси подчеркивал, что это усиливает необходимость срочной миссии.