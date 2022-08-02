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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк раскритиковал реакцию МАГАТЭ на ситуацию на ЗАЭС: Эта система мировой безопасности действительно не работает – давайте новую

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Запорожская АЭС находится под контролем оккупантов с начала марта
Запорожская АЭС находится под контролем оккупантов с начала марта
Фото: EPA

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) за недостаточную реакцию на захват и использование в военных целях Запорожской атомной электростанции российскими оккупантами.

Комментарий по этому поводу он опубликовал в Twitter 1 августа.

"Россия захватывает крупнейшую АЭС Европы, берет в заложники работников и обстреливает оттуда мирные города, чтобы Украина не могла бить в ответ. Под угрозой пол-Европы. Хорошо, что МАГАТЭ реагирует хотя бы после первой полосы в The New York Times. Эта система мировой безопасности действительно не работает – давайте новую", – написал Подоляк.

The New York Times 1 августа опубликовало материал под заголовком "Прикрываясь ядерными реакторами, россияне обстреливают украинцев ракетами". В публикации отмечается, что Россия фактически превратила крупнейшую в Европе АЭС в свою крепость, "загнав в угол" украинские силы и терроризируя местных жителей, которые боятся как обстрелов, так и радиации.

На открытии конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия 1 августа гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подчеркнул, что с начала полномасштабной войны в Украине были попраны все семь принципов ядерной безопасности, которые никогда не следует нарушатьсообщается на сайте ООН.

Гросси также в очередной раз заявил о желании посетить Запорожскую АЭС. "Мы готовы к работе. Мы надеемся, что сможем приехать в Запорожскую область, потому что если там что-то случится, виноваты будем только мы сами. Не катастрофы, не землетрясения, не цунами. В этом будет виновато наше собственное бездействие", – сказал он. 

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил на конференции, что человечеству остался "всего один просчет до ядерного уничтожения".

Контекст:

МАГАТЭ за время полномасштабной войны в Украине провело три миссии на украинские АЭС: одну на Пивденноукраинскую и две на Чернобыльскую атомные станции.

Гросси неоднократно заявлял о необходимости отправить миссию на ЗАЭС, которую с начала марта временно контролирует Россия"для проведения важных мероприятий в области ядерной безопасности и предоставления гарантий защиты на этом объекте".

Госинспекция ядерного регулирования Украины считает, что такой визит следует отложить до освобождения станции от оккупантов. В инспекции также заявляли, что МАГАТЭ "своим бездействием и неоднозначной позицией не только способствует дальнейшей эскалации ситуации с оккупацией ЗАЭС, но и ретранслирует тезисы кремлевской пропаганды".

В "Энергоатоме" также заявляли, что таким визитом Гросси легитимизирует пребывание российских оккупантов на ЗАЭС.

МАГАТЭ уже несколько заявляло о сбое дистанционного соединения со своими системами наблюдения за соблюдением гарантий, установленными на ЗАЭС. Гросси подчеркивал, что это усиливает необходимость срочной миссии.

Теги: ядерная энергетика, атомная энергетика, радиация, АЭС, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, Антониу Гутерриш, электростанция, Михаил Подоляк
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