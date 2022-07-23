Глава МАГАТЭ вновь заявил о необходимости срочной миссии агентства на Запорожскую АЭС

Гросси прокомментировал последние сообщения от официальных органов и в СМИ, посвященные ЗАЭС, и заявил, что они указывают на все более тревожную ситуацию на станции. По его мнению, и без того тяжелые и напряженные условия, в которых находится украинский персонал на АЭС, еще сильнее ухудшились
"Кроме того, в последние дни поступали сообщения, указывающие на другие потенциальные опасности для безопасности станции... Эти сообщения очень тревожны и еще больше подчеркивают важность визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Я продолжаю прилагать усилия, чтобы как можно быстрее согласовать и возглавить миссию безопасности. Это срочно", – заявил он.
Гросси призвал не ставить под угрозу безопасность самой большой атомной станции в Европе. Он подчеркнул, что МАГАТЭ не имело возможности посетить оккупированный Россией объект на юге Украины с начала боевых действий пять месяцев назад.
"С самого начала военного конфликта в Украине МАГАТЭ предупреждало о риске тяжелой ядерной аварии в стране с 15 реакторами на четырех действующих АЭС. Ввиду недавних неподтвержденных сообщений о событиях на Запорожской АЭС или вблизи нее я серьезно обеспокоен этой вполне реальной опасностью с потенциально серьезными последствиями", – сказал директор МАГАТЭ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 июля пресс-служба "Энергоатома" сообщила, что российские оккупанты разместили в машинном зале энергоблока ЗАЭС тяжелую технику, оружие и боеприпасы.
22 июля Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об ударе по позициям оккупантов возле Запорожской АЭС. Для него использовали дрон-камикадзе.
МАГАТЭ за время полномасштабной войны в Украине провело три миссии на украинские АЭС: одну на Пивденноукраинскую и две на Чернобыльскую атомные станции.
Гросси неоднократно заявлял о желании осуществить миссию на ЗАЭС, которую с начала марта временно контролирует Россия, "для проведения важных мероприятий в области ядерной безопасности и предоставления гарантий защиты на этом объекте".
Госинспекция ядерного регулирования Украины считает, что такой визит следует отложить до освобождения станции от оккупантов. В инспекции также заявляли, что МАГАТЭ "своим бездействием и неоднозначной позицией не только способствует дальнейшей эскалации ситуации с оккупацией ЗАЭС, но и ретранслирует тезисы кремлевской пропаганды".
В "Энергоатоме" также заявляли, что таким визитом Гросси легитимизирует пребывание российских оккупантов на ЗАЭС.
МАГАТЭ уже несколько заявляло о сбое дистанционного соединения со своими системами наблюдения за соблюдением гарантий, установленными на ЗАЭС. Гросси подчеркивал, что это усиливает необходимость срочной миссии.