Глава МАГАТЭ вновь заявил о необходимости срочной миссии агентства на Запорожскую АЭС

Гросси прокомментировал последние сообщения от официальных органов и в СМИ, посвященные ЗАЭС, и заявил, что они указывают на все более тревожную ситуацию на станции. По его мнению, и без того тяжелые и напряженные условия, в которых находится украинский персонал на АЭС, еще сильнее ухудшились

"Кроме того, в последние дни поступали сообщения, указывающие на другие потенциальные опасности для безопасности станции... Эти сообщения очень тревожны и еще больше подчеркивают важность визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Я продолжаю прилагать усилия, чтобы как можно быстрее согласовать и возглавить миссию безопасности. Это срочно", – заявил он.

Гросси призвал не ставить под угрозу безопасность самой большой атомной станции в Европе. Он подчеркнул, что МАГАТЭ не имело возможности посетить оккупированный Россией объект на юге Украины с начала боевых действий пять месяцев назад.

"С самого начала военного конфликта в Украине МАГАТЭ предупреждало о риске тяжелой ядерной аварии в стране с 15 реакторами на четырех действующих АЭС. Ввиду недавних неподтвержденных сообщений о событиях на Запорожской АЭС или вблизи нее я серьезно обеспокоен этой вполне реальной опасностью с потенциально серьезными последствиями", – сказал директор МАГАТЭ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

21 июля пресс-служба "Энергоатома" сообщила, что российские оккупанты разместили в машинном зале энергоблока ЗАЭС тяжелую технику, оружие и боеприпасы.

22 июля Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об ударе по позициям оккупантов возле Запорожской АЭС. Для него использовали дрон-камикадзе.