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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МАГАТЭ вновь заявил о необходимости срочной миссии агентства на Запорожскую АЭС

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Гросси считает необходимой миссию МАГАТЭ для проверки безопасности на оккупированной россиянами ЗАЭС
Гросси считает необходимой миссию МАГАТЭ для проверки безопасности на оккупированной россиянами ЗАЭС
Фото: EPA

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил об угрозе тяжелой ядерной аварии на Запорожской АЭС. Заявление опубликовано на сайте МАГАТЭ 22 июля.

Гросси прокомментировал последние сообщения от официальных органов и в СМИ, посвященные ЗАЭС, и заявил, что они указывают на все более тревожную ситуацию на станции. По его мнению, и без того тяжелые и напряженные условия, в которых находится украинский персонал на АЭС, еще сильнее ухудшились

"Кроме того, в последние дни поступали сообщения, указывающие на другие потенциальные опасности для безопасности станции... Эти сообщения очень тревожны и еще больше подчеркивают важность визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Я продолжаю прилагать усилия, чтобы как можно быстрее согласовать и возглавить миссию безопасности. Это срочно", – заявил он.

Гросси призвал не ставить под угрозу безопасность самой большой атомной станции в Европе. Он подчеркнул, что МАГАТЭ не имело возможности посетить оккупированный Россией объект на юге Украины с начала боевых действий пять месяцев назад.

"С самого начала военного конфликта в Украине МАГАТЭ предупреждало о риске тяжелой ядерной аварии в стране с 15 реакторами на четырех действующих АЭС. Ввиду недавних неподтвержденных сообщений о событиях на Запорожской АЭС или вблизи нее я серьезно обеспокоен этой вполне реальной опасностью с потенциально серьезными последствиями", – сказал директор МАГАТЭ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

21 июля пресс-служба "Энергоатома" сообщила, что российские оккупанты разместили в машинном зале энергоблока ЗАЭС тяжелую технику, оружие и боеприпасы.

22 июля Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об ударе по позициям оккупантов возле Запорожской АЭС. Для него использовали дрон-камикадзе.

Контекст:

МАГАТЭ за время полномасштабной войны в Украине провело три миссии на украинские АЭС: одну на Пивденноукраинскую и две на Чернобыльскую атомные станции.

Гросси неоднократно заявлял о желании осуществить миссию на ЗАЭС, которую с начала марта временно контролирует Россия"для проведения важных мероприятий в области ядерной безопасности и предоставления гарантий защиты на этом объекте".

Госинспекция ядерного регулирования Украины считает, что такой визит следует отложить до освобождения станции от оккупантов. В инспекции также заявляли, что МАГАТЭ "своим бездействием и неоднозначной позицией не только способствует дальнейшей эскалации ситуации с оккупацией ЗАЭС, но и ретранслирует тезисы кремлевской пропаганды".

В "Энергоатоме" также заявляли, что таким визитом Гросси легитимизирует пребывание российских оккупантов на ЗАЭС.

МАГАТЭ уже несколько заявляло о сбое дистанционного соединения со своими системами наблюдения за соблюдением гарантий, установленными на ЗАЭС. Гросси подчеркивал, что это усиливает необходимость срочной миссии.

Теги: ядерная энергетика, атомная энергетика, АЭС, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, Рафаэль Гросси
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