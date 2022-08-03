Сенат США намерен ратифицировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

В Сенате США пройдет голосование о приеме Швеции и Финляндии в НАТО Фото: ЕРА

На заседание Сената приглашены шведский и финский послы, отмечает агентство, чтобы они могли "стать свидетелями исторических дебатов и голосования, которые откроют новую эру для Организации Североатлантического договора".

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл уверены, что Сенат одобрит резолюцию о ратификации "как можно скорее", чтобы укрепить Альянс "в свете недавней российской агрессии".