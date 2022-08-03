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Сенат США намерен ратифицировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

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В Сенате США пройдет голосование о приеме Швеции и Финляндии в НАТО
В Сенате США пройдет голосование о приеме Швеции и Финляндии в НАТО
Фото: ЕРА

Сенат США собирается ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО на заседании 3 августа, пишет агентство AP.

На заседание Сената приглашены шведский и финский послы, отмечает агентство, чтобы они могли "стать свидетелями исторических дебатов и голосования, которые откроют новую эру для Организации Североатлантического договора".

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл уверены, что Сенат одобрит резолюцию о ратификации "как можно скорее", чтобы укрепить Альянс "в свете недавней российской агрессии".

Контекст:

Возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за открытого вторжения России в Украину обсуждалась с апреля.

18 мая представители Стокгольма и Хельсинки одновременно подали заявки на вступление в НАТО. 29 июня на саммите НАТО в Мадриде было принято решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.

5 июля Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО подписали протоколы о вступлении в Альянс.

Глава МИД Швеции Анн Линде 29 июля сообщила в Twitter, что протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО ратифицировали 20 членов Альянса.

Теги: США, Украина, НАТО, Швеция, Йенс Столтенберг, Финляндия, голосование, война России против Украины, ратификация
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