Сенат США намерен ратифицировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

На заседание Сената приглашены шведский и финский послы, отмечает агентство, чтобы они могли "стать свидетелями исторических дебатов и голосования, которые откроют новую эру для Организации Североатлантического договора".
Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл уверены, что Сенат одобрит резолюцию о ратификации "как можно скорее", чтобы укрепить Альянс "в свете недавней российской агрессии".
Возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за открытого вторжения России в Украину обсуждалась с апреля.
18 мая представители Стокгольма и Хельсинки одновременно подали заявки на вступление в НАТО. 29 июня на саммите НАТО в Мадриде было принято решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.
5 июля Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО подписали протоколы о вступлении в Альянс.
Глава МИД Швеции Анн Линде 29 июля сообщила в Twitter, что протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО ратифицировали 20 членов Альянса.