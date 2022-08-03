В Стамбуле завершился досмотр первого сухогруза из Украины. Судно с кукурузой на борту направится в Ливан

Об этом в Twitter сообщило минобороны Турции.

"Совместная инспекционная группа завершила свою инспекционную деятельность на борту Razoni. Судно с 27 тыс. тонн кукурузы пройдет через Босфор и в скором времени отправится в Ливан", – говорится в сообщении.

Mü * terek Denetleme Timi, RAZON * gemisindeki denetleme faaliyetini tamamlad * . 27 bin ton m * s * r ta * yan gemi k * sa süre içerisinde Lübnan’a gitmek üzere * stanbul Bo * az * ’ndan geçi * yapacak. pic.twitter.com/tbDVnaeRIh — T.C. Millî Savunma Bakanl * (@tcsavunma) August 3, 2022

Как отмечает "Анадолу", судно под флагом Сьерра-Леоне прибыло в Стамбульский пролив (Босфор) вечером 2 августа. После инспекции сухогруз продолжит путь в порт Триполи на севере Ливана.

О выходе первого корабля сообщил 1 августа президент Украины Владимир Зеленский. В вечернем обращении глава государства сказал, что очереди на отправку ждут еще 16 судов.