В Стамбуле завершился досмотр первого сухогруза из Украины. Судно с кукурузой на борту направится в Ливан

Об этом в Twitter сообщило минобороны Турции.
"Совместная инспекционная группа завершила свою инспекционную деятельность на борту Razoni. Судно с 27 тыс. тонн кукурузы пройдет через Босфор и в скором времени отправится в Ливан", – говорится в сообщении.
Mü * terek Denetleme Timi, RAZON * gemisindeki denetleme faaliyetini tamamlad * . 27 bin ton m * s * r ta * yan gemi k * sa süre içerisinde Lübnan’a gitmek üzere * stanbul Bo * az * ’ndan geçi * yapacak. pic.twitter.com/tbDVnaeRIh— T.C. Millî Savunma Bakanl * (@tcsavunma) August 3, 2022
Как отмечает "Анадолу", судно под флагом Сьерра-Леоне прибыло в Стамбульский пролив (Босфор) вечером 2 августа. После инспекции сухогруз продолжит путь в порт Триполи на севере Ливана.
О выходе первого корабля сообщил 1 августа президент Украины Владимир Зеленский. В вечернем обращении глава государства сказал, что очереди на отправку ждут еще 16 судов.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе. Тем не менее 23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". После этого страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз.
27 июля Военно-морские силы ВСУ проинформировали о возобновлении работы портов Одесса, Черноморск и Пивденный.
Глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует ежемесячно экспортировать по Черному морю до 5 млн тонн зерна из трех морских портов. Если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры, Украина перейдет к плану Б, добавил он.
Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерно для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.