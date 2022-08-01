"Мир будет наблюдать". Посольство США приветствует запуск "зернового коридора"

"Мы приветствуем отправку первого судна из черноморских портов Украины после полномасштабного вторжения России 24 февраля. Мир будет наблюдать за продолжением выполнения этого соглашения, которое должно накормить людей во всем мире миллионами тонн заблокированного украинского зерна", – говорится в сообщении.
Ми вітаємо відправлення першого судна з чорноморських портів України після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Світ спостерігатиме за продовженням виконання цієї угоди, що має нагодувати людей у всьому світі мільйонами тонн заблокованого українського зерна. https://t.co/Gjin7Qe2mf— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 1, 2022
Сегодня утром из порта Одессы вышло первое после достижения договоренностей о разблокировании экспорта из Украины судно с продовольствием.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе. Тем не менее 23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". После этого страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз.
27 июля Военно-морские силы ВСУ проинформировали о возобновлении работы в портах Одесса, Черноморск и Пивденный.
Глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует ежемесячно экспортировать Черным морем до 5 млн тонн зерна из трех морских портов. Если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры, Украина перейдет к плану Б, добавил он.
Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерно для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.