"Мир будет наблюдать". Посольство США приветствует запуск "зернового коридора"

1 августа из порта Одессы вышло судно с продовольствием – первое после достижения договоренностей о разблокировании экспорта Фото: Олександр Кубраков / Facebook

"Мы приветствуем отправку первого судна из черноморских портов Украины после полномасштабного вторжения России 24 февраля. Мир будет наблюдать за продолжением выполнения этого соглашения, которое должно накормить людей во всем мире миллионами тонн заблокированного украинского зерна", – говорится в сообщении.

Ми вітаємо відправлення першого судна з чорноморських портів України після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Світ спостерігатиме за продовженням виконання цієї угоди, що має нагодувати людей у всьому світі мільйонами тонн заблокованого українського зерна. https://t.co/Gjin7Qe2mf — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 1, 2022

Сегодня утром из порта Одессы вышло первое после достижения договоренностей о разблокировании экспорта из Украины судно с продовольствием.