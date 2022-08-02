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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Первое судно из Украины пришло к побережью Турции по "зерновому коридору"

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Сухогруз Razoni (слева) с украинской кукурузой идет в Ливан, в Турции судно будет досмотрено
Сухогруз Razoni (слева) с украинской кукурузой идет в Ливан, в Турции судно будет досмотрено
Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı / Twitter

Сухогруз Razoni, который 1 августа вышел из порта Одессы, пришел к побережью Турции. Об этом вечером 2 августа проинформировало в Twitter минобороны страны.

"Сухогруз Razoni, груженный кукурузой, который вчера вышел из Одесского порта Украины, достиг входа в Босфор в Черном море и встал на якорь в отведенном месте", – сообщили в турецком оборонном ведомстве и опубликовали фото судна. 

Перед этим о заходе балкера в территориальные воды Турции сообщали корреспонденты AFP

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженное 26 тыс. тонн кукурузы, вышло из Одесского морского торгового порта утром 1 августа. Сухогруз идет в Ливан. В Турции судно будет досмотрено.

"Этот выход судна первый и тестовый для проверки коридора, связи и других процедур. По результатам этого выхода будут приниматься решения", – сообщали в ВМС Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Турция, экспорт, война России против Украины, судно, Одесский морской торговый порт, Босфор, кукуруза, зерно
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