Первое судно из Украины пришло к побережью Турции по "зерновому коридору"

"Сухогруз Razoni, груженный кукурузой, который вчера вышел из Одесского порта Украины, достиг входа в Босфор в Черном море и встал на якорь в отведенном месте", – сообщили в турецком оборонном ведомстве и опубликовали фото судна.
Dün Ukrayna’n * n Odessa Liman * ’ndan hareket eden m * s * r yüklü RAZON * kuru yük gemisi * stanbul Bo * az * Karadeniz giri * ine ula * m * , kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemi * tir. pic.twitter.com/ay7zmTfrzT— T.C. Millî Savunma Bakanl * (@tcsavunma) August 2, 2022
Перед этим о заходе балкера в территориальные воды Турции сообщали корреспонденты AFP.
VIDEO: First official shipment of Ukrainian grain since Russia's invasion reaches Turkish territorial waters— AFP News Agency (@AFP) August 2, 2022
The Sierra Leone-flagged Razoni is due to be inspected Wednesday by a team that includes Russian and Ukrainian officials before heading to Tripoli, Lebanon. pic.twitter.com/gAx8LgXJ7P
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженное 26 тыс. тонн кукурузы, вышло из Одесского морского торгового порта утром 1 августа. Сухогруз идет в Ливан. В Турции судно будет досмотрено.
"Этот выход судна первый и тестовый для проверки коридора, связи и других процедур. По результатам этого выхода будут приниматься решения", – сообщали в ВМС Украины.