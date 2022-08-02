Первое судно из Украины пришло к побережью Турции по "зерновому коридору"

Сухогруз Razoni (слева) с украинской кукурузой идет в Ливан, в Турции судно будет досмотрено Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı / Twitter

"Сухогруз Razoni, груженный кукурузой, который вчера вышел из Одесского порта Украины, достиг входа в Босфор в Черном море и встал на якорь в отведенном месте", – сообщили в турецком оборонном ведомстве и опубликовали фото судна.

Dün Ukrayna’n * n Odessa Liman * ’ndan hareket eden m * s * r yüklü RAZON * kuru yük gemisi * stanbul Bo * az * Karadeniz giri * ine ula * m * , kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemi * tir. pic.twitter.com/ay7zmTfrzT — T.C. Millî Savunma Bakanl * (@tcsavunma) August 2, 2022

Перед этим о заходе балкера в территориальные воды Турции сообщали корреспонденты AFP.

VIDEO: First official shipment of Ukrainian grain since Russia's invasion reaches Turkish territorial waters



The Sierra Leone-flagged Razoni is due to be inspected Wednesday by a team that includes Russian and Ukrainian officials before heading to Tripoli, Lebanon. pic.twitter.com/gAx8LgXJ7P — AFP News Agency (@AFP) August 2, 2022