За три месяца в Украине нарастили объемы экспорта на 20% – Шмыгаль

Об этом 2 августа рассказал, выступая на заседании Кабинета Министров Украины, глава правительства Денис Шмыгаль, его цитирует сайт Кабмина.

"Чтобы финансировать расходы, нам нужна работающая экономика. В марте и апреле экспорт украинских товаров рухнул почти вдвое по сравнению с довоенными показателями и составлял около $2,5 млрд в месяц. Три месяца постоянной работы правительственной команды и бизнеса позволили нарастить экспорт на 20%. Общая сумма экспорта в июне составила уже $3,2 млрд. И мы рассчитываем на дальнейший рост", – сообщил премьер.

Он также отметил выход из украинского порта первого за время вторжения РФ судна, загруженного зерном. Разблокирование экспорта украинского продовольствия по морю усилит экономику страны, подчеркнул Шмыгаль.

"Украина остается важным игроком на мировом рынке продовольствия. Мы вносим свой вклад в мировую продовольственную безопасность. Мы – надежный партнер, и наши союзники по всему миру, которые предоставляют нам оружие и финансы, ценят нашу работу в этом направлении. Разблокировка экспорта также напрямую связана с новым урожаем, который сейчас собирают наши аграрии. По состоянию на конец июля уже собрано около 12 млн тонн. При этом только пшеницы мы ожидаем собрать на уровне до 20 млн тонн, что в пять раз больше внутренней потребности. Поэтому для нас важно помочь аграриям сохранить и реализовать новый урожай", – добавил премьер.

На этом же заседании он рассказал, что в июле в государственный бюджет Украины поступило 170 млрд грн, из которых 80 млрд грн – гранты, полученные от союзников.

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