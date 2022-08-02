В июле в госбюджет поступило 170 млрд грн, почти половина суммы – гранты от союзников – Шмыгаль

По словам премьера, 90 млрд грн из этой суммы составляют поступления от налогов и таможенных сборов, а еще 80 млрд грн – гранты, полученные от союзников.

"Поэтому критически важной задачей правительства и всей страны является усиление собственной экономической устойчивости. Украина выстояла на первом этапе войны. Но вызовы, которые возникают перед нами сейчас, еще больше: осенне-зимний период, быстрое восстановление критической инфраструктуры и жилья, дальнейшее финансирование армии и социальные выплаты, обеспечение макрофинансовой стабильности", – добавил он.