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Украина получила от ЕС €1 млрд помощи и ожидает еще €8 млрд. Германия блокирует рассмотрение вопроса – ОП

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Жовква сообщил, что Германия блокирует рассмотрение вопроса о выделении &euro;8 млрд помощи Украине
Жовква сообщил, что Германия блокирует рассмотрение вопроса о выделении €8 млрд помощи Украине
Фото: president.gov.ua

Евросоюз полностью перечислил Украине €1 млрд макрофинансовой помощи. Об этом 2 августа глава Еврокомиссии Урула фон дер Ляйен сообщила в Linkedin.

"Эти средства помогут Украине удовлетворить свои насущные финансовые потребности после неспровоцированной и неоправданной агрессии со стороны России. €1 млрд укрепит Украину на решающем этапе", – написала она.

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква на брифинге, который транслировали в YouTube, отметил, что получение Украиной этой помощи – "очень положительная новость".  

"Сегодня Украина получила €1 млрд из €9 млрд макрофинансовой помощи, которую приняли решением всех лидеров государств – членов ЕС. Дважды Европейский совет подтверждал это решение. Ожидаем получения еще €8 млрд. К сожалению, некоторые государства ЕС, в частности Германия, блокируют рассмотрение этого вопроса, и президент Украины ведет активные переговоры со своими партнерами", – рассказал он. 

О получении первой части из €1 млрд 1 августа сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 

Контекст:

Предложение о €9 млрд помощи для Украины поступило от Еврокомиссии в середине мая. 23 июня ЕК сообщила, что ведет подготовку предложения для стран ЕС о предоставлении этой помощи Украине. Первый транш в размере €1 млрд был одобрен Европейским советом 12 июля. Второй транш должен составить €8 млрд, сообщали в Еврокомиссии в тот же день. Тогда над ним велась техническая работа. 

Шмыгаль 1 июня говорил, что за три месяца финансовая помощь, предоставленная Украине международными партнерами, превысила $7 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Еврокомиссия, финансовая помощь, Евросоюз, Денис Шмыгаль, Игорь Жовква, макрофинансовая помощь
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