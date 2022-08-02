Украина получила от ЕС €1 млрд помощи и ожидает еще €8 млрд. Германия блокирует рассмотрение вопроса – ОП

"Эти средства помогут Украине удовлетворить свои насущные финансовые потребности после неспровоцированной и неоправданной агрессии со стороны России. €1 млрд укрепит Украину на решающем этапе", – написала она.
Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква на брифинге, который транслировали в YouTube, отметил, что получение Украиной этой помощи – "очень положительная новость".
"Сегодня Украина получила €1 млрд из €9 млрд макрофинансовой помощи, которую приняли решением всех лидеров государств – членов ЕС. Дважды Европейский совет подтверждал это решение. Ожидаем получения еще €8 млрд. К сожалению, некоторые государства ЕС, в частности Германия, блокируют рассмотрение этого вопроса, и президент Украины ведет активные переговоры со своими партнерами", – рассказал он.
О получении первой части из €1 млрд 1 августа сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Предложение о €9 млрд помощи для Украины поступило от Еврокомиссии в середине мая. 23 июня ЕК сообщила, что ведет подготовку предложения для стран ЕС о предоставлении этой помощи Украине. Первый транш в размере €1 млрд был одобрен Европейским советом 12 июля. Второй транш должен составить €8 млрд, сообщали в Еврокомиссии в тот же день. Тогда над ним велась техническая работа.
Шмыгаль 1 июня говорил, что за три месяца финансовая помощь, предоставленная Украине международными партнерами, превысила $7 млрд.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.