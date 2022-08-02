Украина получила от ЕС €1 млрд помощи и ожидает еще €8 млрд. Германия блокирует рассмотрение вопроса – ОП

"Эти средства помогут Украине удовлетворить свои насущные финансовые потребности после неспровоцированной и неоправданной агрессии со стороны России. €1 млрд укрепит Украину на решающем этапе", – написала она.

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква на брифинге, который транслировали в YouTube, отметил, что получение Украиной этой помощи – "очень положительная новость".

"Сегодня Украина получила €1 млрд из €9 млрд макрофинансовой помощи, которую приняли решением всех лидеров государств – членов ЕС. Дважды Европейский совет подтверждал это решение. Ожидаем получения еще €8 млрд. К сожалению, некоторые государства ЕС, в частности Германия, блокируют рассмотрение этого вопроса, и президент Украины ведет активные переговоры со своими партнерами", – рассказал он.

О получении первой части из €1 млрд 1 августа сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.