Второй транш макрофинансовой помощи ЕС Украине составит €8 млрд – Еврокомиссия

Предложение о €9 млрд помощи для Украины поступило от Еврокомиссии в середине мая Фото: EPA

"Мы намерены вскоре выйти с предложением о предоставлении остальной части макрофинансовой помощи. Она будет включать полную сумму помощи, которая была согласована Европейским советом на восстановление Украины. Техническая работа по второму траншу ведется, чтобы предоставить его настолько быстро, насколько это будет возможно", – заявила она.

На уточняющий вопрос, идет ли речь именно о €8 млрд, спикер ответила: "Мы работаем над вторым траншем, который составит €8 млрд".

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Предложение о €9 млрд помощи для Украины поступило от Еврокомиссии в середине мая. 23 июня ЕК сообщила, что ведет подготовку предложения для стран ЕС о предоставлении этой помощи Украине.

Первый транш в размере €1 млрд был одобрен Европейским советом сегодня, 12 июля.