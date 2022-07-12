Второй транш макрофинансовой помощи ЕС Украине составит €8 млрд – Еврокомиссия

"Мы намерены вскоре выйти с предложением о предоставлении остальной части макрофинансовой помощи. Она будет включать полную сумму помощи, которая была согласована Европейским советом на восстановление Украины. Техническая работа по второму траншу ведется, чтобы предоставить его настолько быстро, насколько это будет возможно", – заявила она.
На уточняющий вопрос, идет ли речь именно о €8 млрд, спикер ответила: "Мы работаем над вторым траншем, который составит €8 млрд".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Предложение о €9 млрд помощи для Украины поступило от Еврокомиссии в середине мая. 23 июня ЕК сообщила, что ведет подготовку предложения для стран ЕС о предоставлении этой помощи Украине.
Первый транш в размере €1 млрд был одобрен Европейским советом сегодня, 12 июля.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 1 июня говорил, что за три месяца финансовая помощь, предоставленная Украине международными партнерами, превысила $7 млрд.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.