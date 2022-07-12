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ДЕНЬГИ

Украина получила от США еще один грант, общая сумма помощи за две недели составила $3 млрд – Шмыгаль

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Шмыгаль рассказал, что Украина получила второй грант США за последние две недели
Шмыгаль рассказал, что Украина получила второй грант США за последние две недели
Фото: kmu.gov.ua

Украина получила от США $1,7 млрд грантовой помощи. Об этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил в Twitter.

"$1,7 млрд грантовой помощи поступило в украинский бюджет от целевого фонда Всемирного банка и USAID. Это уже второй грант США за последние две недели, всего сумма помощи составила $3 млрд", – написал он.

Шмыгаль поблагодарил США и президента страны Джо Байдена за помощь. 10 июля премьер рассказывал, что это бевозвратная помощьДеньги будут направлены для покрытия расходов госбюджета на оплату услуг по программе медицинских гарантий, говорил он. 

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь на восстановление экономики.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран-доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

В мае Палата представителей и Сенат США поддержали выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд, 21 мая документ подписал президент США. Только часть пакета предназначена на прямую помощь Украине. В начале июня первый миллиард прибыл в Украину, в конце июня поступил грант на сумму $1,3 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Джо Байден, Всемирный банк, помощь, финансовая помощь, гранты, Денис Шмыгаль
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