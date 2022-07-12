Украина получила от США еще один грант, общая сумма помощи за две недели составила $3 млрд – Шмыгаль

Шмыгаль рассказал, что Украина получила второй грант США за последние две недели Фото: kmu.gov.ua

"$1,7 млрд грантовой помощи поступило в украинский бюджет от целевого фонда Всемирного банка и USAID. Это уже второй грант США за последние две недели, всего сумма помощи составила $3 млрд", – написал он.

1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду @WorldBank та @USAID. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги склала 3 млрд доларів. Дякуємо США та @POTUS за таку неймовірну підтримку. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 12, 2022

Шмыгаль поблагодарил США и президента страны Джо Байдена за помощь. 10 июля премьер рассказывал, что это бевозвратная помощь. Деньги будут направлены для покрытия расходов госбюджета на оплату услуг по программе медицинских гарантий, говорил он.