Украина получила от США еще один грант, общая сумма помощи за две недели составила $3 млрд – Шмыгаль

"$1,7 млрд грантовой помощи поступило в украинский бюджет от целевого фонда Всемирного банка и USAID. Это уже второй грант США за последние две недели, всего сумма помощи составила $3 млрд", – написал он.
1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду @WorldBank та @USAID. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги склала 3 млрд доларів. Дякуємо США та @POTUS за таку неймовірну підтримку.— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 12, 2022
Шмыгаль поблагодарил США и президента страны Джо Байдена за помощь. 10 июля премьер рассказывал, что это бевозвратная помощь. Деньги будут направлены для покрытия расходов госбюджета на оплату услуг по программе медицинских гарантий, говорил он.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь на восстановление экономики.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран-доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
В мае Палата представителей и Сенат США поддержали выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд, 21 мая документ подписал президент США. Только часть пакета предназначена на прямую помощь Украине. В начале июня первый миллиард прибыл в Украину, в конце июня поступил грант на сумму $1,3 млрд.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.