Совет ЕС одобрил выделение €1 млрд помощи Украине

"Украина – это экономика в состоянии войны. Она остро нуждается в краткосрочном финансировании. ЕС готов помочь", – отметил он.
EU is stepping up its financial support to Ukraine: * ministers just approved €1 billion loan #Ecofin— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) July 12, 2022
This is part of new exceptional macro-financial assistance package.
Ukraine is an economy at war.
It badly needs short-term funding.
The EU is there to help #StandWithUkraine https://t.co/G0MgDo3v4R
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 1 июня говорил, что за три месяца финансовая помощь, предоставленная Украине международными партнерами, превысила $7 млрд.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.