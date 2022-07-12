Совет ЕС одобрил выделение €1 млрд помощи Украине

"Украина – это экономика в состоянии войны. Она остро нуждается в краткосрочном финансировании. ЕС готов помочь", – отметил он.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 1 июня говорил, что за три месяца финансовая помощь, предоставленная Украине международными партнерами, превысила $7 млрд.