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ЕС направил Украине €1 млрд исключительной финансовой помощи – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал получение Украиной первого транша помощи от Евросоюза
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал получение Украиной первого транша помощи от Евросоюза 
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Национальный банк Украины получил первую половину транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере €500 млн, вторая часть будет переведена завтра. Об этом 1 августа в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Европейский союз направил Украине €1 млрд исключительной макрофинансовой помощи. Первый транш в €500 млн уже зачислен на счет НБУ. Поступление второго транша ожидаем завтра", – написал Шмыгаль.

По его словам, €1 млрд — это часть большого пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны. Всего от Евросоюза Украина должна получить €9 млрд помощи.

Средства будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных потребностей.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Предыдущие четыре транша помощи Украине из Европейского фонда обеспечения мира в размере по €500 млн согласовали 28 февраля, 23 марта, 13 апреля и 24 мая.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 1 июня говорил, что за три месяца финансовая помощь, предоставленная Украине международными партнерами, превысила $7 млрд.

Предложение о €9 млрд помощи для Украины поступило от Еврокомиссии в середине мая. 23 июня ЕК сообщила, что ведет подготовку предложения для стран ЕС о предоставлении этой помощи Украине.

Теги: финансовая помощь, война России против Украины, Евросоюз, Денис Шмыгаль
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