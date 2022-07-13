Евросоюз может выделить Украине еще один транш на €500 млн из Европейского фонда обеспечения мира

Через Европейский фонд обеспечения мира Украина уже получила €2 млрд Фото: EPA

Это уже будет пятый транш военной помощи Украине от ЕС из этого фонда.

Как отметил Стефано, ЕС продолжает координировать военную помощь Украине в рамках формата "Рамштайн" и "остается сильным лицом перед российской агрессией".

Он напомнил, что общая сумма военной помощи Украине через Европейский фонд обеспечения мира уже составляет €2 млрд.