Евросоюз может выделить Украине еще один транш на €500 млн из Европейского фонда обеспечения мира

Это уже будет пятый транш военной помощи Украине от ЕС из этого фонда.
Как отметил Стефано, ЕС продолжает координировать военную помощь Украине в рамках формата "Рамштайн" и "остается сильным лицом перед российской агрессией".
Он напомнил, что общая сумма военной помощи Украине через Европейский фонд обеспечения мира уже составляет €2 млрд.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Предыдущие четыре транша помощи Украине из Европейского фонда обеспечения мира в размере по €500 млн. согласовали 28 февраля, 23 марта, 13 апреля и 24 мая.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 1 июня говорил, что за три месяца финансовая помощь, предоставленная Украине международными партнерами, превысила $7 млрд.