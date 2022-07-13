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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Евросоюз может выделить Украине еще один транш на €500 млн из Европейского фонда обеспечения мира

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Через Европейский фонд обеспечения мира Украина уже получила &euro;2 млрд
Через Европейский фонд обеспечения мира Украина уже получила €2 млрд
Фото: EPA

Члены Европейского союза рассматривают возможность выделения нового транша помощи Украине из Европейского фонда мира на €500 млн. Об этом на заседании комитетов по обороне и внешней политике Европейского парламента заявил генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино, сообщило агентство Agenceurope 12 июля.

Это уже будет пятый транш военной помощи Украине от ЕС из этого фонда. 

Как отметил Стефано, ЕС продолжает координировать военную помощь Украине в рамках формата "Рамштайн" и "остается сильным лицом перед российской агрессией".

Он напомнил, что общая сумма военной помощи Украине через Европейский фонд обеспечения мира уже составляет €2 млрд. 

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Предыдущие четыре транша помощи Украине из Европейского фонда обеспечения мира в размере по €500 млн. согласовали 28 февраля, 23 марта, 13 апреля и 24 мая. 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 1 июня говорил, что за три месяца финансовая помощь, предоставленная Украине международными партнерами, превысила $7 млрд.

Теги: Украина, вооружение, агрессия, помощь, финансовая помощь, российская агрессия, война России против Украины, транш, Евросоюз, ЕС
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