Евросоюз предоставляет Украине доступ к финансированию по программе EU4Health, ее общий бюджет – €5,3 млрд

"Министр здравоохранения Виктор Ляшко в рамках рабочего визита во Львовскую область встретился со Стеллой Кириакидес, еврокомиссаром по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов ЕС. Во время встречи Комиссия ЕС и украинское правительство в лице [...] Ляшко подписали соглашение о присоединении Украины к программе EU4Health", – говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что общий бюджет программы на 2021-2027 годы составляет €5,3 млрд.

"Получать финансирование на проекты по улучшению здравоохранения смогут органы государственной власти, неправительственные организации, малый и средний бизнес на равных условиях, как и их коллеги из стран-членов ЕС, Норвегии и Исландии. Участие Украины в программе позволит лучше подготовить систему здравоохранения Украины к европейским стандартам и облегчит секторальную интеграцию Украины с Европейским союзом", – объяснило ведомство.