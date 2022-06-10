Получит ли Украина в июне статус кандидата в ЕС? Киевский форум по безопасности проведет дискуссию о евроинтеграции

На Киевском форуме по безопасности обсудят евроинтеграционные перспективы Украины Фото: depositphotos.com

В центре обсуждения будут следующие вопросы:

Получит ли Украина в июне статус кандидата на вступление в ЕС?

Кто поддерживает Украину в рамках ЕС, а какие силы и по каким причинам сдерживают намерения ускоренной интеграции?

Какую "домашнюю работу" должна выполнить Украина и каковы пути взаимодействия с ЕС в ближайшем и среднесрочном будущем?

На разговор о состоянии переговорного процесса и его вероятной перспективе форум пригласил политиков, международников, а также непосредственных лидеров этой дипломатической работы.

Участники дискуссии:

вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк;

вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина;

глава комитета Рады по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе;

старший аналитик центра "Европейские ценности" в Праге, в прошлом многолетний представитель делегации ЕС в Киеве Давид Стулик;

премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк;

директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.

ВИДЕО Видео: Open Ukraine / YouTube

Прямая трансляция дискуссии начнется в 19.00 на YouTube-канале фонда Open Ukraine, на сайте форума, а также на страницах Арсения Яценюка и форума в Facebook.