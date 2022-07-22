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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ЕС рассказали, на что направят транш в €500 млн военной помощи для Украины

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На военную помощь Украине ЕС выделил уже &euro;2,5 млрд
На военную помощь Украине ЕС выделил уже €2,5 млрд
Фото: EPA

Европейский совет 22 июля принял решение о пятом транше военной помощи Украине на сумму €500 млн. Об этом сообщила пресс-служба Евросовета.

"Совет принял сегодня две меры помощи в рамках Европейского фонда мира, направленные на усиление поддержки Евросоюзом возможностей и устойчивости Вооруженных сил Украины для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также защиты гражданского населения от продолжающейся российской военной агрессии. Благодаря пятому траншу в размере €500 млн, мобилизованному сегодня, вклад ЕС в рамках EPF для Украины теперь составит €2,5 млрд", – говорится в сообщении.

В соответствии с текущими приоритетами, заявленными правительством Украины, ЕС направит €490 млн на военную технику и €10 млн на предоставление оборудования и расходных материалов, таких как средства индивидуальной защиты, аптечки и топливо.

"ЕС по-прежнему целенаправленно и непоколебимо поддерживает Украину в ее борьбе за свободу и независимость. Украине нужно больше оружия, мы предоставим его", – сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Контекст:

Первый транш военной помощи Украине в размере €500 млн Совет Евросоюза согласовал на пятый день полномасштабного вторжения РФ в Украину – 28 февраля.

После этого Совет ЕС согласовал еще три таких же транша – 23 марта13 апреля и 24 мая, доведя общую сумму военной помощи до €2 млрд. 

По словам Борреля, ЕС не допустит, чтобы у Украины закончилось оружие в ходе войны против РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, оружие, вооружение, военная помощь, помощь, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель
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