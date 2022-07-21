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В ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи для ВСУ в размере €500 млн – Боррель

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ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами, отметил Боррель
ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами, отметил Боррель
Фото: EPA

Страны – члены Европейского союза согласились предоставить для Вооруженных сил Украины (ВСУ) пятый транш военной помощи в размере €500 млн.

Об этом 20 июля в Twitter сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Участвовал в заседании министерской контактной группы по обороне Украины. Государства – члены ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи в размере €500 млн для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины. ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами", – написал Боррель.

Глава Украинского государства Владимир Зеленский поблагодарил во время телефонного разговора председателя Европейского совета Шарля Мишеля за одобрение государствами – членами ЕС решения о выделении пятого пакета финансовой помощи в рамках Европейского фонда мира для поддержки ВСУ, сообщил пресс-центр Офиса президента.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Первый транш военной помощи Украине в размере €500 млн Совет Евросоюза согласовал на пятый день полномасштабного вторжения РФ в Украину 28 февраля.

После этого Совет ЕС согласовал еще три таких же транша – 23 марта13 апреля и 24 мая, доведя общую сумму военной помощи до €2 млрд. 

По словам Борреля, ЕС не допустит, чтобы у Украины закончилось оружие в ходе войны против РФ.

Теги: Россия, Украина, военная помощь, Совет ЕС, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, транш, президент, Евросоюз, Жозеп Боррель, Шарль Мишель, ЕС
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