В ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи для ВСУ в размере €500 млн – Боррель

Об этом 20 июля в Twitter сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Участвовал в заседании министерской контактной группы по обороне Украины. Государства – члены ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи в размере €500 млн для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины. ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами", – написал Боррель.
Participated at Ministerial Ukraine Defence Contact Group meeting.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 20, 2022
EU Member States agreed to mobilise 5th tranche of military assistance of €500M to further support Ukraine‘s Armed Forces. EU remains focused & steadfast in its support for Ukraine, together w partners. @SecDef
Глава Украинского государства Владимир Зеленский поблагодарил во время телефонного разговора председателя Европейского совета Шарля Мишеля за одобрение государствами – членами ЕС решения о выделении пятого пакета финансовой помощи в рамках Европейского фонда мира для поддержки ВСУ, сообщил пресс-центр Офиса президента.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Первый транш военной помощи Украине в размере €500 млн Совет Евросоюза согласовал на пятый день полномасштабного вторжения РФ в Украину 28 февраля.
После этого Совет ЕС согласовал еще три таких же транша – 23 марта, 13 апреля и 24 мая, доведя общую сумму военной помощи до €2 млрд.
По словам Борреля, ЕС не допустит, чтобы у Украины закончилось оружие в ходе войны против РФ.