В ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи для ВСУ в размере €500 млн – Боррель

ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами, отметил Боррель Фото: EPA

Об этом 20 июля в Twitter сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Участвовал в заседании министерской контактной группы по обороне Украины. Государства – члены ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи в размере €500 млн для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины. ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами", – написал Боррель.

Participated at Ministerial Ukraine Defence Contact Group meeting.



EU Member States agreed to mobilise 5th tranche of military assistance of €500M to further support Ukraine‘s Armed Forces. EU remains focused & steadfast in its support for Ukraine, together w partners. @SecDef — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 20, 2022

Глава Украинского государства Владимир Зеленский поблагодарил во время телефонного разговора председателя Европейского совета Шарля Мишеля за одобрение государствами – членами ЕС решения о выделении пятого пакета финансовой помощи в рамках Европейского фонда мира для поддержки ВСУ, сообщил пресс-центр Офиса президента.

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