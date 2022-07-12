€1 млрд от Евросоюза Украина должна получить до конца июля – Шмыгаль

Шмыгаль сообщил, что на заседании Кабмина приняли распоряжение о привлечении средств ЕС Фото: kmu.gov.ua

"Украина до конца июля должна получить €1 млрд исключительной макрофинансовой помощи от Европейского союза", – заявил он.

Глава правительства напомнил, что сегодня министры финансов стран ЕС поддержали это предложение Европейской комиссии.

"Сегодня мы на правительстве также одобрили проект распоряжения для привлечения этих средств и уполномочили подписать меморандум министра финансов Сергея Марченко и председателя Нацбанка Кирилла Шевченко", – сообщил Шмыгаль.

Предложение о €9 млрд помощи для Украины поступило от Еврокомиссии в середине мая. 23 июня ЕК сообщила, что ведет подготовку предложения для стран ЕС о предоставлении этой помощи Украине.

В Еврокомиссии 12 июля сообщили, что второй транш должен составить €8 млрд.