€1 млрд от Евросоюза Украина должна получить до конца июля – Шмыгаль

"Украина до конца июля должна получить €1 млрд исключительной макрофинансовой помощи от Европейского союза", – заявил он.
Глава правительства напомнил, что сегодня министры финансов стран ЕС поддержали это предложение Европейской комиссии.
"Сегодня мы на правительстве также одобрили проект распоряжения для привлечения этих средств и уполномочили подписать меморандум министра финансов Сергея Марченко и председателя Нацбанка Кирилла Шевченко", – сообщил Шмыгаль.
Предложение о €9 млрд помощи для Украины поступило от Еврокомиссии в середине мая. 23 июня ЕК сообщила, что ведет подготовку предложения для стран ЕС о предоставлении этой помощи Украине.
В Еврокомиссии 12 июля сообщили, что второй транш должен составить €8 млрд.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 1 июня говорил, что за три месяца финансовая помощь, предоставленная Украине международными партнерами, превысила $7 млрд.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.