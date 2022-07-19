ЕС и Украина подписали меморандум о первом транше макрофинансовой помощи на €1 млрд. Она будет выплачена уже до конца июля

"Подписал меморандум о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС для предоставления макрофинансовой помощи в размере €1 млрд как экстренного финансирования. Эта сумма будет выплачена в конце июля для поддержки правительства и народа Украины", – говорится в сообщении.

Домбровскис подтвердил намерения ЕС и дальше выступать на стороне Украины в условиях борьбы с агрессором.

"Украина – это экономика в состоянии войны. ЕС здесь, чтобы помочь", – написал чиновник.

Это первый транш в рамках общей суммы макрофинансовой помощи в размере €9 млрд, которую Европейский совет принял по итогам саммита 24 июня. Второй транш должен составить €8 млрд.

Signing Memorandum of Understanding with * on behalf of EU to provide €1 billion macro-financial assistance as emergency funding.

This will be paid out end-July to support Ukraine’s government & people.



Ukraine is an economy at war. The EU is here to help. #StandWithUkraine pic.twitter.com/rXaWdGAJhw — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) July 19, 2022