ЕС и Украина подписали меморандум о первом транше макрофинансовой помощи на €1 млрд. Она будет выплачена уже до конца июля

"Подписал меморандум о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС для предоставления макрофинансовой помощи в размере €1 млрд как экстренного финансирования. Эта сумма будет выплачена в конце июля для поддержки правительства и народа Украины", – говорится в сообщении.
Домбровскис подтвердил намерения ЕС и дальше выступать на стороне Украины в условиях борьбы с агрессором.
"Украина – это экономика в состоянии войны. ЕС здесь, чтобы помочь", – написал чиновник.
Это первый транш в рамках общей суммы макрофинансовой помощи в размере €9 млрд, которую Европейский совет принял по итогам саммита 24 июня. Второй транш должен составить €8 млрд.
Signing Memorandum of Understanding with * on behalf of EU to provide €1 billion macro-financial assistance as emergency funding.— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) July 19, 2022
This will be paid out end-July to support Ukraine’s government & people.
Ukraine is an economy at war. The EU is here to help. #StandWithUkraine pic.twitter.com/rXaWdGAJhw
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 1 июня говорил, что за три месяца финансовая помощь, предоставленная Украине международными партнерами, превысила $7 млрд.