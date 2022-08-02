В Украине запускают программу "Доступная ипотека". Она начнет работать осенью и пока только для четырех категорий граждан

Кабмин сегодняшним решением утвердил для госкомпании "Укрфінжитло" условия для обеспечения ипотечного кредитования.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своей речи, которую цитирует сайт Кабмина, сказал на заседании правительства, что с 1 октября программа будет работать для четырех групп граждан:
Ставка по ипотеке для этих граждан будет составлять 3%, минимальный взнос – 20% от стоимости жилья.
В 2023 году программа будет расширена на "всех украинцев, которые нуждаются в улучшении жилищных условий", сообщил премьер. Для этих граждан ставка по ипотеке тоже будет льготной, но составит 7%.
"Новая масштабная программа ипотеки позволит активизировать новое строительство и будет существенно способствовать восстановлению экономики. Наша цель – чтобы каждый военный, спасатель, учитель и врач имел собственное жилье", – заявил премьер.
Правительство Украины в январе 2021 года утвердило постановление о программе "Доступная ипотека 7%", которая предусматривает удешевление стоимости ипотечных кредитов. Запуск программы состоялся 1 марта.
Программа предоставляет возможность гражданам с относительно невысоким уровнем дохода получить жилье в кредит с частичной компенсацией процентов государством, отмечало Министерство финансов.
В Офисе президента Украины объясняли, что по этой программе в ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года. Максимальный срок ипотеки составит 20 лет, а минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости жилья. Согласно сообщению на сайте "Ощадбанка", программа действует и сейчас.