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В Украине запускают программу "Доступная ипотека". Она начнет работать осенью и пока только для четырех категорий граждан

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Кабмин утвердил условия для программы ипотечного кредитования по льготной ставке
Кабмин утвердил условия для программы ипотечного кредитования по льготной ставке
Фото: kmu.gov.ua

С 1 октября в Украине начнет работать программа "Доступная ипотека", соответствующее решение Кабинет Министров принял на заседании 2 августа, информирует правительственный портал.

Кабмин сегодняшним решением утвердил для госкомпании "Укрфінжитло" условия для обеспечения ипотечного кредитования. 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своей речи, которую цитирует сайт Кабмина, сказал на заседании правительства, что с 1 октября программа будет работать для четырех групп граждан: 

  • военнослужащие по контракту и работники сектора безопасности и обороны;
  • медики;
  • учителя и педагогические работники;
  • ученые.

Ставка по ипотеке для этих граждан будет составлять 3%, минимальный взнос – 20% от стоимости жилья. 

В 2023 году программа будет расширена на "всех украинцев, которые нуждаются в улучшении жилищных условий", сообщил премьер. Для этих граждан ставка по ипотеке тоже будет льготной, но составит 7%. 

"Новая масштабная программа ипотеки позволит активизировать новое строительство и будет существенно способствовать восстановлению экономики. Наша цель – чтобы каждый военный, спасатель, учитель и врач имел собственное жилье", – заявил премьер.

Контекст:

Правительство Украины в январе 2021 года утвердило постановление о программе "Доступная ипотека 7%", которая предусматривает удешевление стоимости ипотечных кредитов. Запуск программы состоялся 1 марта. 

Программа предоставляет возможность гражданам с относительно невысоким уровнем дохода получить жилье в кредит с частичной компенсацией процентов государством, отмечало Министерство финансов.

В Офисе президента Украины объясняли, что по этой программе в ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года. Максимальный срок ипотеки составит 20 лет, а минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости жилья. Согласно сообщению на сайте "Ощадбанка", программа действует и сейчас.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кабинет Министров, правительство, льготы, военные, ученые, ипотека, спасатели, кредиты, жилье, военнослужащий, врач, Денис Шмыгаль
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