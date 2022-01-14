Банки Украины за 11 месяцев 2021 года выдали около 8 млрд грн ипотечных кредитов

За три квартала прошлого года на условиях ипотеки в Украине было куплено менее 4% жилья Фото: pixabay.com

По сравнению с соответствующим периодом 2020 года ипотечное кредитование удвоилось по количеству договоров и выросло в 2,4 раза в денежном измерении.

В ноябре 2021-го 22 банками было выдано 1025 ипотечных кредитов на 845 млн грн.

"Новые кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости остаются главным двигателем рынка: в ноябре их доля составляла около 90% от всех предоставленных ипотечных кредитов", – отметили в релизе.

По данным регулятора, пять наиболее активных банков заключили 90% ипотечных сделок.

"Средняя сумма договора в ноябре выросла до 824,8 тыс. грн по сравнению с 803,9 тыс. грн в октябре. Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составила в отчетном месяце 15,5% на первичном рынке и 13,5% – на вторичном", – уточнили в НБУ.