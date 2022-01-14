Банки Украины за 11 месяцев 2021 года выдали около 8 млрд грн ипотечных кредитов

По сравнению с соответствующим периодом 2020 года ипотечное кредитование удвоилось по количеству договоров и выросло в 2,4 раза в денежном измерении.
В ноябре 2021-го 22 банками было выдано 1025 ипотечных кредитов на 845 млн грн.
"Новые кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости остаются главным двигателем рынка: в ноябре их доля составляла около 90% от всех предоставленных ипотечных кредитов", – отметили в релизе.
По данным регулятора, пять наиболее активных банков заключили 90% ипотечных сделок.
"Средняя сумма договора в ноябре выросла до 824,8 тыс. грн по сравнению с 803,9 тыс. грн в октябре. Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составила в отчетном месяце 15,5% на первичном рынке и 13,5% – на вторичном", – уточнили в НБУ.
Правительство Украины в январе 2021 года утвердило постановление о программе "Доступная ипотека 7%", которая предусматривает удешевление стоимости ипотечных кредитов. Запуск программы состоялся 1 марта.
Программа предоставляет возможность гражданам с относительно невысоким уровнем дохода получить жилье в кредит с частичной компенсацией процентов государством, отметило Министерство финансов.
В Офисе президента Украины объяснили, что по этой программе в ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года. Максимальный срок ипотеки составит 20 лет, а минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости жилья.
По данным Министерства юстиции, за три квартала 2021 года в Украине было заключено 218,4 тыс. сделок купли-продажи квартир и домов. Из них на условиях ипотеки было куплено 3,4% жилья.