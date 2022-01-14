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Банки Украины за 11 месяцев 2021 года выдали около 8 млрд грн ипотечных кредитов

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За три квартала прошлого года на условиях ипотеки в Украине было куплено менее 4% жилья
За три квартала прошлого года на условиях ипотеки в Украине было куплено менее 4% жилья
Фото: pixabay.com

За январь – ноябрь 2021 года украинские банки выдали 9,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 7,9 млрд грн. Об этом 13 января сообщила пресс-служба Нацбанка Украины.

По сравнению с соответствующим периодом 2020 года ипотечное кредитование удвоилось по количеству договоров и выросло в 2,4 раза в денежном измерении.

В ноябре 2021-го 22 банками было выдано 1025 ипотечных кредитов на 845 млн грн.

"Новые кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости остаются главным двигателем рынка: в ноябре их доля составляла около 90% от всех предоставленных ипотечных кредитов", – отметили в релизе.

По данным регулятора, пять наиболее активных банков заключили 90% ипотечных сделок.

"Средняя сумма договора в ноябре выросла до 824,8 тыс. грн по сравнению с 803,9 тыс. грн в октябре. Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составила в отчетном месяце 15,5% на первичном рынке и 13,5% – на вторичном", – уточнили в НБУ.

Контекст:

Правительство Украины в январе 2021 года утвердило постановление о программе "Доступная ипотека 7%", которая предусматривает удешевление стоимости ипотечных кредитов. Запуск программы состоялся 1 марта. 

Программа предоставляет возможность гражданам с относительно невысоким уровнем дохода получить жилье в кредит с частичной компенсацией процентов государством, отметило Министерство финансов.

В Офисе президента Украины объяснили, что по этой программе в ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года. Максимальный срок ипотеки составит 20 лет, а минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости жилья.

По данным Министерства юстиции, за три квартала 2021 года в Украине было заключено 218,4 тыс. сделок купли-продажи квартир и домов. Из них на условиях ипотеки было куплено 3,4% жилья.

Теги: Украина, недвижимость, НБУ, банки, ипотека, кредиты, Нацбанк, жилье, квартира
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