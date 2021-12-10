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В Украине по ипотечным кредитам покупается менее 4% жилья

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Около 90% ипотечных договоров касаются покупки жилья на вторичном рынке
Около 90% ипотечных договоров касаются покупки жилья на вторичном рынке
Фото: depositphotos.com

С начала 2021 года количество ипотечных кредитов в Украине выросло вдвое. Об этом 10 декабря написал Telegram-канал "Опендатамедіа".

"За три квартала в Украине выдали 7,5 тыс. таких кредитов на сумму 6,1 млрд грн. Интересно, что из всего объема на государственную программу льготной ипотеки с пониженным процентом было зарегистрировано только 1287 заявок и выдано 903 кредита на 776,6 млн грн", – отметили в посте.

По данным Министерства юстиции, за три квартала 2021 года в Украине было заключено 218,4 тыс. сделок купли-продажи квартир и домов. Из них на условиях ипотеки было куплено 3,4% жилья.

"Около 90% ипотечных договоров касаются покупки жилья на вторичном рынке. Интересно, что более половины от общего количества выданных кредитов или почти две трети в денежном выражении приходятся на Киевскую область", – уточнили в сообщении.

За первые шесть месяцев 2021 года в Украине было оформлено 4652 ипотечных кредита на сумму более 3,6 млрд грн. Льготные кредиты в основном выдавали: "Кредобанк" (135 млн грн), "Укргазбанк" (118 млн), "Сбербанк" (111 млн), "Глобус" (96 млн), "ПриватБанк" (81 млн). Две трети заявок приходятся на Киев и Киевскую область.

Контекст:

Правительство Украины в январе утвердило постановление о программе "Доступная ипотека 7%", которая предусматривает удешевление стоимости ипотечных кредитов. Запуск программы состоялся 1 марта. 

Программа предоставляет возможность гражданам с относительно невысоким уровнем дохода получить жилье в кредит с частичной компенсацией процентов государством, отметило Министерство финансов.

В Офисе президента Украины объяснили, что по этой программе в ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года. Максимальный срок ипотеки составит 20 лет, а минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости жилья.

Теги: Украина, ипотека, кредиты, жилье, финансы, квартира
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