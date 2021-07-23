Шмыгаль поручил Минфину Украины расширить условия льготных и ипотечных программ

"Участниками льготных жилищных программ являются тысячи семей. Наша задача – максимально расширять такие программы, чтобы украинцы смогли уже сегодня улучшить свои жилищные условия", – отметил премьер.

Шмыгаль дал поручение Минрегиону предусмотреть в проекте госбюджета на 2022 год докапитализацию Госфонда содействия молодежному жилищному строительству при условии паритетного привлечения внешних источников финансирования.